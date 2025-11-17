名人理財術／滿手現金巴菲特 等了6年終於進倉Google母公司Alphbet

財經中心／李宜樺報導

波克夏大手筆買進 Alphabet，引爆市場對巴菲特轉向 AI 科技股的高度關注。蘋果遭波克夏連三季減碼，顯示投資組合邏輯進入劇烈重塑階段。（圖／翻攝自百度百科）

股神巴菲特出手了！波克夏（Berkshire Hathaway）最新 13F 文件曝出罕見大動作──豪砸 43 億美元首度買進 Google 母公司 Alphabet，立刻擠進第十大核心持倉。這不只震撼華爾街，也代表巴菲特對「AI 科技股」的態度正式翻轉，象徵價值投資派的劇烈世代轉向。

巴菲特豪砸43億美元買Google

根據申報，波克夏一次買進 1,785 萬股 Alphabet，市值約 43 億美元。Alphabet 今年股價大漲逾 45%，AI 推動雲端事業與搜尋廣告反彈，使其護城河更牢固。從 YouTube 现金流、搜尋九成市占，到自研 TPU 晶片與 Gemini 大模型，波克夏此時押注，被市場視為「價值派終於承認 AI 是不可逆的現金流引擎」。

六年懊悔終於出手理由曝光

早在 2019 年股東會，巴菲特就坦言「錯過 Google，是我最懊惱的投資之一」。如今他等了六年終於找到心中合理的價值區間。外界普遍認為，波克夏兩大投資經理 Todd Combs 與 Ted Weschler 扮演關鍵推動力──這兩人深耕科技產業，讓波克夏決策從「單核」走向「雙核心」，也象徵巴菲特年底從日常營運退場前的交棒痕跡。

蘋果被連三季減碼 大換倉訊號強烈

與買進 Google 同步，波克夏再度減持 4,180 萬股蘋果，讓外界感受到組合邏輯的明顯轉向。蘋果過去佔波克夏投資組合高峰近 40%，但 iPhone 週期疲弱、估值長期高檔，使蘋果成為波克夏近期「壓力調節」目標。

廣告 廣告

蘋果仰賴硬體更新，現金流節奏較不穩定；但 Google 的雲端訂閱與廣告演算法現金流持續放大，兩者營運韻律差異，正是波克夏換倉的核心理由。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

開盤／台股驚天跳空開紅盤大漲逾3百點 台積電攻25元帶頭衝破連日陰霾

【週盤兵法】大賣空Burry關帳戶 是在認輸？AI泡沫估值還能撐多久

【普發現金】11/17免等 ATM直接拿到錢錢！普發領1萬 週一開跑到4月底

比特幣下破10萬 驟跌兩成陷熊市？交易所驚見空單手掛8萬X元價位

