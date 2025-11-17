名人理財／極簡也能致富 陳沂靠無聊理財年收200萬

網紅陳沂一年半內還完3千萬房貸，真正體驗無債一身輕的快感。

以犀利言辭聞名的網紅陳沂，私下卻奉行極簡、穩健的理財哲學，靠著紀律與節制，用最保守的方式，過上最自由的生活。「不貪心、量力而為」是她的理財信條，只求穩定收息、安心入睡，平均年報酬率超過5％就心滿意足。如今她每年被動收入逾200萬元，去年更買下北市南港自住房，1年半內還清3千萬元房貸，成為「無債一身輕」的極簡派代表。

「你們要採訪我談理財？我很穩健、保守耶，我的做法真的不適合想賺大錢的人啦，我算是個怕麻煩的極簡派。」網紅陳沂受訪時的開場，急著先替自己下了這樣的註解，語氣直接卻誠懇。相較她平時的犀利發言，此時陳沂像是另外一個人似的，少了鋒芒，多了紀律。

靠著網紅業配與團購收入，陳沂在3字頭的年紀就年收破千萬。與一般人熱衷於「錢滾錢」不同，她選擇「讓錢穩穩被守住」。而這份低調節制的理財態度，讓她在短短1年半內就還清北市南港房子的3千萬元房貸。

東京置產 月收10餘萬元

「我的理財真的很無聊，就是要穩定收息。」而可以穩穩收租的房地產，是陳沂的投資首選，事實上，2019年在購物天后利菁推薦下，陳沂買下了東京澀谷一間不到30坪的店面，開啟「包租婆」之路。



