名人直播中 突全身癱軟猝死..主持人大喊「帶他走」

多明尼加直播節目中來賓猝死。（示意圖／翻攝自pexels）





多明尼加知名交通界人士馬里奧・烏雷尼亞（Mario Ureña）在參加直播節目時，突然猝死在椅子上，現場工作人員全嚇傻，緊急將他送醫，卻仍宣告不治。

綜合外媒報導，烏雷尼亞是當地的資深媒體人、觀光推廣者，也是城市交通領域的知名人物，當時受邀上節目《Café de Diario 55》，在位於多明尼加聖地牙哥市的 Super TV 55錄影。

當時烏雷尼亞坐在沙發上聆聽其他來賓的發言，沒想到他突然頭一歪，癱軟在沙發上，其他人愣了幾秒後才上前查看情況，節目主持人見狀立刻要求技術團隊「切畫面、進廣告」，並在錄影現場向工作人員大喊：「帶走他」。

節目工作人員緊急將烏雷尼亞送醫急救，仍宣告不治，初步判定是因心臟病死亡，不過沒有公布相關醫療細節。

