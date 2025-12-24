名人聲援！陸女嬰心臟手術身亡 BBC也報導

浙江省寧波市一名5個月大的早產女嬰「小洛熙」，11月中旬在寧波大學附屬醫院接受心臟手術後不幸身亡，但過程中疑點重重，家長控訴，原本說好只有2到3個小時的手術，竟然拖到9小時，最後命喪手術台。屍檢報告顯示，女嬰根本沒有所謂"心房缺損" ，手術傷口甚至沒有完全縫合。

寧波大學附屬婦女與兒童醫院涉嫌醫療疏失，涉事主刀醫師、麻醉科主任等多名人員被免職處分。（圖／上海東方衛視）

女嬰母親：「我實名制舉報寧波市婦女兒童醫院，心臟科陳君賢主任醫師。」

女嬰母親實名制舉報寧波市婦女兒童醫院心臟科陳君賢主任醫師。

5個月大的女嬰，被推進手術室後，再也沒有醒來。母親心碎控訴，孩子原本接受的是低風險心臟手術，卻疑似因醫療失誤，喪命手術台。

女嬰母親表示，術前溝通全麻2.5至3個小時，事實是做了全麻7個小時，進手術室總共9個小時。

女嬰小洛熙，被診斷患有先天性心臟病，心房中隔缺損。主治醫師向家屬表示，情況危急，若不立刻手術，恐影響發育，甚至導致腦性麻痺。醫師也一再安撫，手術風險極低，時間最多2.5小時，卻沒想到，實際時間幾乎翻了3倍。

上海東方衛視新聞指出，家屬認為女嬰僅有3毫米的「繼發孔房缺」，不存在7毫米「房缺」，表明達不到手術標準。

家屬提供的屍檢報告顯示，未檢見所謂「房間隔缺損」，手術傷口也未完全縫合。死因則被判定為，手術引發的心力與呼吸衰竭。家屬要求院方提供手術室與加護病房監控畫面，卻遭到拒絕。對此，大陸多名醫療專家指出，以女嬰的實際狀況，未必需要緊急手術。

事件曝光後，迅速引爆網路怒火。大陸歌手韓紅公開發文痛批，直言這起病例「錯得太離譜」。前《環球時報》總編輯胡錫進、奧運金牌得主鄧琳琳、國際超模何穗，也陸續發聲關注。案件更登上英國 BBC 等國際媒體。

上海東方衛視明確指出，醫療團隊存在手術風險評估不足、操作失誤、告知不及時、術後處置缺陷等過失。

目前，涉事主刀醫師、麻醉科主任等多名人員，已被免職處分。

