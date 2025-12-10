名人誤闖直播觀看瞬間翻倍

由「台南媳婦」親自帶路，多元發展的「展榮展瑞」，跨足網路、音樂、短劇、電視、電影等平台，再度帶著全新探店節目《千萬別趣》回到台南拍攝第二季。第一季憑藉爆笑互動、真實反應與〈月光族〉掀起國際共舞旋風，節目中更以幽默互動、接地氣體驗在網路上引起許多粉絲熱烈迴響。本次用全新視角深度開箱12間風格鮮明的特色店家，多處在地人才知道的巷弄與口袋名單，從泰式、韓式料理到寵物咖啡廳與景觀旅宿，驚喜連連。

圖：千萬別趣團隊提供

其中最受矚目的橋段，莫過於他們在參訪「泰福水晶」時，意外誤闖店家直播間。在他們出現在鏡頭後，觀看數字彷彿被按下加速鍵，幾十秒間狂跳不停，而聊天室也瞬間被「他們怎麼在這裡？！」刷爆，現場工作人員更笑稱：「你們進來的瞬間，直播數字快比水晶還會發光！」

圖：千萬別趣團隊提供

兩人此次走訪台南多個區域，從東區、中西區到安平、南區，節目組表示，台南的美食密度與在地人情味讓拍攝總充滿意外驚喜，「這一季可以說處處是亮點，甚至有些畫面比第一季更瘋、更真實！」而姊姊身為台南媳婦的帶路角色，也讓整趟旅程更貼近在地人視角。面對外界好奇現在長影片很多人說沒有人看，展榮展瑞也回應：「我相信在一個眾多流量的時代，就像我們過去一樣，每一個被喜歡的作品都是經歷這樣慢慢長大的過程，精緻的受眾會是我們希望的，也透過這個節目讓我們可以去很多台灣地方看看也推薦給海外的粉絲朋友。」

圖：千萬別趣團隊提供

以泰式結合原民風味的「布泰象泰式廚房」、韓國人經營的「景洞1981」，還有「Dark Mode Café」以暗黑美學成為拍攝亮點，「峇粟咖啡 BUGSU Café」則以寵物友善與義式料理展現溫馨魅力。「卜卜角餃子店」的多汁餃子也令人印象深刻，還有「竹香園」的超人氣甕缸雞和在地人激推的「舞壽司」，「赤峰鐵板燒」的大火快炒則讓節目增添熱鬧節奏，「聚樂居酒屋」帶來熱絡的深夜氛圍，「福來小棧」以家常味療癒整趟旅程。此行入住坐擁安平美景的「森行旅」，使旅程層次大幅提升。

《千萬別趣》第二季已在展榮展瑞官方 YouTube 頻道上線，想看主持人如何在台南展開更多預想不到的奇遇、美食與爆笑橋段，千萬別錯過今年最療癒又最失控的旅遊探店節目。

千萬別趣官網：https://www.gogotravel.tw/

