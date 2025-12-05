名作詞家黃瑩告別式 軍歌傳遞不朽精神

記者陳彥陵／臺北報導

〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉、〈夜襲〉等經典軍歌傳唱柳營數十載，其作詞者黃瑩日前安詳辭世，享耆壽95歲；追思告別式昨日於臺北市懷愛館舉行，儀程莊嚴隆重，各界代表齊聚一堂，追思其畢生對國軍藝文與臺灣音樂發展的重要貢獻。

昨日告別式於臺北市懷愛館景明廳舉行，國防部副部長徐斯儉代表部長顧立雄率員出席，另三軍司令部、國軍各單位代表、地方各界仕紳及民間團體等，皆前往靈前獻花、鞠躬致意，緬懷黃瑩畢生貢獻。

廣告 廣告

為感念黃瑩筆耕不輟、對國軍文化深植人心的影響，首先由徐副部長代表賴總統向家屬頒授「旌忠狀」，肯定其一生奉獻；並由退役中將郭年昆、于茂生、蔣金城及王明我，進行慰靈及覆旗儀式，將國旗緩緩覆蓋於靈柩上，向其致上最崇高敬意。

追思影片中，細數黃瑩自青年入伍、投身軍歌創作，到跨界戲曲歌劇、合唱、電視節目的生命軌跡；其筆下的軍歌陪伴無數官兵成長，也見證戰後臺灣軍樂文化的發展脈絡；接續由復興崗校友合唱團獻唱〈千秋大愛〉，歌聲擲地鏗鏘，在場者無不動容，彷彿再次聽見黃瑩以文字傳遞家國大愛的深沉力量。

隨後進入公祭儀程，國防部、三軍司令部代表、國軍各單位、復興崗校友、藝文界人士、民間仕紳等逐一致意，場面肅穆莊嚴。告別式最後，由退役中將陳興國將國旗贈予家屬，並主持啟靈禮，安厝於五指山軍人公墓忠靈殿。

即使年逾耄耋，黃瑩仍筆耕不輟，80歲時為三軍官校合唱團撰寫〈我武維揚〉，民國110年再完成〈臺北禮讚〉填詞；黃瑩以一支筆串連軍中文化與臺灣音樂，其作品至今在部隊、校園與舞臺間持續傳唱，影響深遠，所留下的軍歌與藝文創作，將繼續陪伴官兵、激勵社會，以文字扣緊旋律，在時代記憶中留下深刻烙印。

名作詞家黃瑩老師追思影片：https://youtu.be/kz4q2qGKEXQ?si=UV8aUs2gmq0sZ6ki