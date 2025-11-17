名作詞家黃瑩辭世 享耆壽95歲

記者陳彥陵／綜合報導

以〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉等軍歌聞名的資深作詞家黃瑩，昨日凌晨辭世，享耆壽95歲。回顧其一生筆耕不輟，創作多首膾炙人口軍歌歌詞，陪伴無數官兵走過軍旅歲月。他曾任政工幹校（現國防大學政戰學院）教官、國立藝專、文化大學兼任教師及華視編審等職務，深耕傳統藝文及媒體製作工作不遺餘力，其作品不僅記錄了戰後臺灣音樂文化的發展脈絡，也為國軍部隊及藝術文化教育奠下深厚基礎。

文學底蘊深厚 歌詞橫跨軍中民間

黃瑩文學底蘊深厚，民國38年，隨姊姊來臺避亂，因局勢變遷自此扎根臺灣。為減輕家中負擔投入軍旅，並錄取政工幹校音樂系，自此展開與軍樂密不可分的創作人生。

黃瑩於49年獲選加入國防部「軍歌創作小組」，投入歌詞創作，以〈九條好漢在一班〉、〈我有一枝槍〉，以及〈夜襲〉等軍歌知名度最高。他曾說，當年軍中多是不識字的阿兵哥，因此，〈九條好漢在一班〉特別以淺白、易記的語句譜寫，「說打就打、說幹就幹」朗朗上口，也成為世代官兵最熟悉的軍歌之一。

黃瑩的創作也橫跨藝術歌曲、合唱、歌劇與電視主題曲，包括作曲家林聲翕的〈山旅之歌〉、〈海峽漁歌〉，作曲家張炫文的〈山海戀歌〉、〈海峽的明月〉，以及中視《大陸尋奇》節目主題曲〈江山萬里情〉。他也為屈文中2部中文歌劇《西廂記》、《天山雲雀》撰詞，更翻譯歌劇《杜蘭朵公主》中文版，為臺灣舞臺創作史留下精采一頁。

晚年仍筆耕不斷 展現創作能量

除藝文創作外，黃瑩奉派至華視期間，參與多項藝文節目規劃，包括教師藝術歌曲比賽「鐸聲獎」、推廣民俗技藝的「薪傳獎」、勵行孝道的「孝行獎」，以及曾承辦勞軍晚會、金馬、金鐘獎等頒獎典禮，對推動文化與教育極負責任感。

黃瑩晚年仍筆耕不斷，80歲時受命為三軍官校合唱團撰寫建國百年歌曲〈我武維揚〉，更於105年國軍第50屆文藝金像獎獲頒音樂類終身榮譽獎，由時任總統蔡英文頒發；民國110年，受臺北市立國樂團邀請填詞〈臺北禮讚〉，集結逾 200 名演出者的大型製作，展現其在傳統與現代題材間的創作能量。他以一支筆記錄了軍中記憶，也以音樂歌詞串起跨越時代的共同記憶，如今老師辭世，令各界惋惜，但其作品將繼續傳唱，成為國軍、社會音樂文化的重要篇章。

黃瑩多次擔任國軍文藝金像獎評審，為國軍藝文創作貢獻良多。（本報資料照片）

民國59年，黃瑩（左）製作警廣「空中樂府」節目，獲頒廣播金鐘獎。（資料來源：《臺灣口述歷史學會會刊》）

〈九條好漢在一班〉原始曲譜。 （資料來源：國史館館刊）

黃瑩長期擔任部隊軍歌競賽評審，走訪各地為部隊藝文工作把關。（取自中華民國空軍臉書）