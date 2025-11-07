名佳利金屬爆利益輸送！5年賺價差撈上億 北檢起訴前董座3人

北檢外觀照。

掌控國內第二大銅進口商「名佳利金屬公司」的林姓家族涉嫌於2020年至2024年之間，利用另外設立的「聯華鋁業」進口銅原料，再用高價轉賣給名佳利公司，藉此賺取價差利潤，不法獲利高達上億元，損及名佳利公司全體股東的利益，台北地檢署今年5月28日發動搜索，約談名佳利公司前董事長林世強和胞姊聯華鋁業董事長林秋君，訊後分別以500萬元、300萬元交保。北檢今（7）日偵結，依照背信起訴林世強、林秋君，黃姓財務主管等3人。

廣告 廣告

名佳利金屬工業成立於1978年，提供銅合金製品製造服務，該公司生產開發數種不同產品，被廣泛運用在電腦產品、通訊產品、消費性電子產品、家電、建築、汽車與機器人等多樣應用領域，並長期與歐美、日本設備大廠緊密合作，不斷提升設備能力與專業技能。

據了解，名佳利公司原本是自行進口銅原料，卻透過家族成立另一企業「聯華鋁業」，另外進口銅原料，以此賺取每公斤2至3元的價差，不法獲利高達上億元。

北檢接獲檢舉後，今年5月發動搜索林世強住家等5名被告以及2名證人作證，全案朝《刑法》背信罪方向偵辦。複訊後，林世強以500萬元交保，林秋君則以300萬元交保。

北檢偵結，依背信罪起訴林氏姊弟以及1名黃姓財務主管，分別求刑4年、3年和2年半。



回到原文

更多鏡報報導

一抹燦笑百媚生！太子集團「豪乳女特助」爆紅遭起底 昔任卡達航空空姐

北檢查辦太子集團洗錢案 豪乳甜美女特助意外成「嬌點」

婦產科名醫林思宏再爆爭議！詐保案還沒完 燒肉店痛毆鄰桌客嗆「我禾馨的」