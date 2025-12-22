一名俄羅斯中將在汽車炸彈襲擊中喪生

（德國之聲中文網）俄羅斯聯邦調查局稱，一名俄羅斯將軍周一（12月22日）在莫斯科南部的一起汽車炸彈襲擊中身亡。遇難者是俄武裝部隊總參謀部作戰訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將。

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人彼得連科（Svetlana Petrenko）表示，“調查人員正在就這起謀殺案展開多條線索的調查。其中一條線索是，該起犯罪活動是由烏克蘭情報部門策劃的。”

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，已發生多起類似的炸彈襲擊案，莫斯科也多次指責基輔應該為襲擊事件負責。

今年4月，俄羅斯總參謀部作戰部副部長莫斯卡利克（ Moskalik）將軍在莫斯科附近的一起汽車爆炸案中喪生。

有報道稱，烏克蘭安全部門還應對2024年12月發生的一起襲擊事件負責，那次事件中，俄羅斯核生化防護部隊司令基裡洛夫（Igor Kirillov）中將身亡。他和他的助手波利卡爾波夫（Ilya Polikarpov）在基裡洛夫公寓外被一枚藏在電動滑板車上的炸彈炸死。

事件發生後，俄羅斯總統普京將基裡洛夫遇害說成是該國國安機構的“嚴重失職”，指示他們必須吸取教訓，提高工作效率。

2023年4月，俄羅斯軍事博主福明（Maxim Fomin）在聖彼得堡一家咖啡館被一個微型雕像炸死。2022年8月，極端民族主義哲學家杜金（Alexander Dugin）的女兒達莉婭·杜金娜（Daria Dugina）也死於汽車炸彈的襲擊。

