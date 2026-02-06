名偵探柯南也辱華？！ 大陸部分網友發起抵制行動

日本動漫《我的英雄學院》與《名偵探柯南》相互致敬，竟然雙雙陷入辱華風波。

大陸反日情緒持續，連知名漫畫《名偵探柯南》也遭波及。《名偵探柯南》日前與被指辱華的漫畫《我的英雄學院》進行合作，因此兩部漫畫都遭到部分大陸網友抵制，還把銷毀周邊商品的照片放上微博，然而這卻令日本網友覺得莫名其妙。（葉柏毅報導）

漫畫《我的英雄學院》之所以遭到大陸網友抵制，是因為其中一個名叫「志賀丸太」的反派角色，角色設定為是「邪惡組織的醫師」，在中國大陸被部分網友聯想到舊日軍731部隊當年在大陸所進行的人體實驗，因而遭到全面抵制。儘管作者堀越耕平與出版方集英社都發表道歉聲明，強調「命名純屬巧合」，但風波並未因此平息。

廣告 廣告

而今年也是《我的英雄學院》電視動畫播出10週年，與《名偵探柯南》電視動畫播出30週年紀念，雙方作者堀越耕平與青山剛昌，互相繪畫對方主角致敬，沒想到這也讓《名偵探柯南》捲入抵制風波當中，不少人說，沒想到《名偵探柯南》竟然跟辱華的《我的英雄學院》沆瀣一氣，有些人索性連《名偵探柯南》一起抵制，還將毀壞周邊商品的照片上網，以象徵他們的抵制決心。

相關話題傳到日本之後，許多日本網友反而覺得無語，不少網友說，既然這麼討厭日本動漫，那以後就不用看了，反正中國有喜羊羊與灰太狼，那就一直看中國自己的喜羊羊與灰太狼好了。