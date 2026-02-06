《名偵探柯南》也難逃「辱華」！與《我的英雄學院》合作遭中國抵制 粉絲怒毀週邊

《名偵探柯南》與《我的英雄學院》近日合作，柯南作者青山剛昌繪製了《我英》主角綠谷出久（右），《我英》作者堀越耕平則畫了柯南（左）。取自アニメ名探偵コナン推特



中國反日情緒持續，近日熱門日本動漫《名偵探柯南》也遭炎上。主因該劇與被指「辱華」的《我的英雄學院》推出合作企劃。儘管中國代理商強調，此舉「並無任何立場上的含義」，仍引來中媒強烈批評，多個動漫展也祭出封殺令。

日本《週刊女性》報導，《名偵探柯南》漫畫已累計發行逾2億冊，電視動畫長年播出，幾乎每年推出的電影也屢創票房佳績，在中國也備受歡迎。

近日，為紀念《名偵探柯南》電視動畫播出30週年，以及《我的英雄學院》電視動畫播出10週年，兩位作者特別合作企劃。《名偵探柯南》作者青山剛昌繪製了《我英》的主角綠谷出久，《我英》作者堀越耕平則畫了《名偵探》主角江戶川柯南。此外，兩部作品聯手的特別宣傳動畫也同步釋出。

廣告 廣告

不過，這項企劃在中國引發不滿，因為《我的英雄學院》2020年因為推出名為「志賀丸太」的反派角色，角色設定為「邪惡組織的醫師」，在中國被聯想成舊日本軍731部隊進行的人體實驗，因而遭到全面抵制。儘管堀越耕平當時發文道歉，表示「命名時並無相關意圖」。出版方集英社也發表道歉聲明，強調「命名純屬巧合」，但風波並未因此平息。

如今，《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的合作消息曝光，相關爭議再度被掀起。儘管《名偵探柯南》陪伴許多中國人長大，但社群平台湧現大量批評聲浪，包括「這是辱華」，「這種合作絕對不能原諒，抵制吧！」「柯南算是失去中國市場了。」

1月31日晚間，《名偵探柯南》中國版權總代理上海新創華文化發展有限公司發表聲明，強調日本版權方策劃了與多部日本動漫作品互相祝賀的聯動活動，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」，將持續加強與版權方的溝通，確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容。

不過，日本版權方並未取消與《我的英雄學院》合作，多家中國媒體陸續發表評論狠批。

其中，《極目新聞》嚴詞抨擊，稱「所謂『只是作品間的友好交流』這種解釋，根本經不起檢驗」，並強調「無論是版權方還是代理公司，都應該對其作品所發行地區的受眾負起責任」。

官媒《環球時報》也發表評論，稱事件反映「日方部分企業與從業人員缺乏對歷史是非的基本辨別力，對中日關係敏感性的認知嚴重不足」。《環時》又稱，針對二戰罪行、殖民傷害、種族歧視等公認紅線，日本企業應建立健全「黑名單制度」，強化審查機制，也亟需加強對員工的歷史觀教育。

中央社報導，包括北京IJOY漫展、天津瞳畫動漫展等中國多地動漫展已發表聲明，禁止扮裝「名偵探柯南」角色入場以及販賣周邊商品。蘭州漫展還同步禁止和服、木屐等日式元素。多個動漫展群組已有人提醒不要再推出相關的Cos、本子（同人漫畫）和谷子（衍生商品）等。

社群訊息也顯示，部分中國的柯南粉絲上傳影片，親手銷毀柯南週邊商品。

針對這一連串風波，日本國內也出現不少議論，網友紛紛表示：「既然這麼麻煩，乾脆停止把日本漫畫、動畫輸出到中國算了。」「不在中國上映就好了啊。」「嫌就別看，不用那麼囉嗦。」「都已經道歉、改名了還這樣……根本只是想找碴吧。」

更多太報報導

【一文看懂】泰國大選8日登場 人民黨居三強之首能圓執政夢？

黎智英遭控3項國安法罪名成立 香港法院下週一宣判刑期

首例裁定「Uber須為司機性侵負責」 判賠850萬美元成數千起類似案件指標