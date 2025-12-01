《名偵探柯南》歷史縮影！鳥取「青山剛昌故鄉館」朝聖熱點

經典動漫《名偵探柯南》風靡全球超過三十年，其巨大的影響力不僅限於漫畫與動畫世界，更在日本鳥取縣東伯郡北榮町－漫畫家青山剛昌的故鄉－創造了一座如夢似幻的「柯南小鎮」。這座原本以農業為主的濱海小鎮，在柯南魅力的加持下，已蛻變為國際知名的動漫聖地，吸引世界各地的粉絲前來朝聖，深度體驗柯南三十餘年的傳奇歷史。

北榮町自 2007 年起，與青山剛昌本人合作，將整個區域全面打造成充滿柯南元素的觀光景點。從JR由良車站更名的「柯南車站」（コナン駅）開始，遊客便進入了柯南的世界。車站內外滿佈彩繪與塑像，而延伸至故鄉館的「柯南大道」（コナン通り）上，毛利小五郎、怪盜基德等眾多經典角色的全身塑像矗立兩旁，成為粉絲爭相合影的打卡熱點。沿途的「米花商店街」與「白羅咖啡廳」（喫茶ポアロ）等實景還原設施，讓遊客彷彿置身於漫畫場景之中。

廣告 廣告

這場朝聖之旅的核心，便是位於大道盡頭的「青山剛昌故鄉館」（青山剛昌ふるさと館）。這座博物館系統性地收藏並展示了青山剛昌的創作歷程與《名偵探柯南》的發展史。館內不僅展示了珍貴的手稿、創作工具與早期作品，更設有還原度極高的阿笠博士金龜車，以及令人震撼的單行本牆。尤其館內的許多展示品因著作權因素需親臨現場才能一睹風采，更增添了故鄉館的獨特性與吸引力。有參訪經驗的遊客指出，故鄉館的豐富內容與巧思設計，即使非柯南迷也能從中獲得樂趣，證明了其作為優秀文化博物館的價值。

透過完整的規劃與主題性，鳥取北榮町的「柯南小鎮」不僅是動漫迷的夢想之地，也是日本地方創生與觀光轉型的成功典範。它承載著無數讀者的青春記憶，並持續以其獨特的魅力，向全球傳遞《名偵探柯南》的經典與感動。誠摯邀請所有熱愛柯南的朋友，親自規劃一趟北榮町之旅，親身體驗這份專屬的偵探魅力。





重要資訊：

景點核心：青山剛昌故鄉館 (青山剛昌ふるさと館)

地址：鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414

交通：JR由良站（即柯南車站）步行可達

建議行程： 柯南車站 → 柯南大道（沿途雕像）→ 米花商店街 → 青山剛昌故鄉館





文章來源：阿比丁的第二個家

相關連結

青山剛昌故鄉館

柯南小鎮

阿比丁的第二個家

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！