記者王丹荷／綜合報導

《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》自6月上映後，全臺累積2億1,400萬元票房，不過當初因為影廳排映場次受限，導致大多數觀眾無法順利觀賞到 IMAX 版本；臺中的觀眾則是因為影城所在的百貨公司發生意外停止營業，而無緣觀賞 MX4D 版本。為彌補上述遺憾，片商宣布IMAX版、MX4D 版於12月5日重新上映，讓柯南迷們有機會體驗特殊放映版本的極致享受。

12月5日起，凡於全臺10家 IMAX 影城（ 美麗華大直影城12月9日加入加入聯映 ）購買《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》IMAX版電影票1張，即贈送 IMAX版 A3 特典海報1張。另外，於臺中中港新光影城購買《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》MX4D版電影票1張者，即贈送 4D 版 A3 特典海報1張。數量有限，送完為止。這也是今年在大銀幕觀賞《名偵探柯南 獨眼的殘像》的最後機會。

《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》IMAX、MX4D版重返大銀幕。（普威爾提供）

《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》12月5日重返大銀幕。（普威爾提供）

《 名偵探柯南 獨眼的殘像 》自6月上映後票房亮眼。（普威爾提供）

重新上映影城名單。（普威爾提供）