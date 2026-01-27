名副其實「野屁股」？非洲野驢極度瀕危 台北動物園邀您聽故事

非洲野驢的肚子和四肢偏向白色，臉部、背部是灰色的短毛。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園沙漠動物區的非洲野驢，英文名恰好和「野屁股」諧義，常引起遊客的好奇而留步觀看，非洲野驢的原棲地位於非洲東北部乾燥草原，但是受到環境變遷、生存資源減少、過度獵捕的衝擊，目前野外族群數量急遽減少，因此是世界動物園積極保育的野生動物，園方邀請民眾，今年農曆生肖馬年的1至2月每周六，在沙漠動物區非洲野驢活動場前，一起聆聽保母講古介紹非洲野驢的照養故事。

非洲野驢目前的野外棲地零星分布在非洲衣索匹亞及厄利垂亞南邊的草原區域，然而受到氣候變遷和環境開發引起的沙漠擴張影響了野驢的生存環境，也受到食用與藥用需求的過度獵捕、與家畜競爭水源和食物資源等等威脅，非洲野驢的野外族群只剩數百匹且持續減少，目前已被國際自然保育聯盟紅色名錄列為極度瀕危。

廣告 廣告

世界動物園界共同致力於非洲野驢的保育行動，例如台北市立動物園自2015年起，參與歐洲動物園暨水族館協會非洲野驢域外保育計畫，投入野驢的照養且成功繁殖，希望協助建立域外保育族群，以翻轉物種瀕危趨勢為目標和國際動物園共同努力。

園方介紹，非洲野驢的臉部、背部及體側是暖灰色的短毛，肚子和四肢偏向白色，吻部有白色到灰黑色的漸層，頸部鬃毛短而豎立，動物園照養的非洲野驢屬於索馬利亞種，腿上還有橫向的深色條紋，是能夠辨識個體的特徵。

非洲野驢是馬科、馬屬家族的一員，動物園邀請民眾趁著馬年的1至2月每週六上午11時，來到沙漠動物區聆聽非洲野驢保母講古，好天氣說不定有機會觀察到非洲野驢放鬆地在地上打滾。

更多中時新聞網報導

安心亞勤跑映後 秀Beatbox

台北101登微博熱搜 外媒：台渴望被關注

李翊君5月唱進高流 歌單藏驚喜