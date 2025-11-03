名古屋主婦命案凶嫌：26年來每天都感到焦慮

▲日本名古屋主婦高羽奈美子26年前在家中遭殺害，警方在10月31日時宣布以殺人嫌疑逮捕69歲的安福久美子。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本名古屋主婦高羽奈美子在26年前於自家慘遭殺害，歷經26年的調查，在今年10月31日時，日本警方宣布逮捕到69歲嫌疑人安福久美子，凶嫌在10月向警方自首，竟然是被害人丈夫高羽悟的高中同學，安福久美子向警方坦言，26年來每天都感到不安。一直害怕被抓，到今年8月警方找上門後，做好被逮捕的心理準備。

根據共同社與朝日新聞等日本媒體報導，高羽奈美子命案是發生在1999年11月13日，當時丈夫高羽悟出門上班，高羽奈美子和2歲長子留在家中，鄰居在下午2時30分左右發現高羽奈美子倒臥血泊中，頸部遭利器刺傷，當場身亡。兒子則在高羽奈美子的身旁未受傷。

這場懸案的調查進行了26年，因當時調查技術不完善遲遲無法破案，過程中累積有超過10萬名調查員參與案件，詢問超過5000人，根據目擊者的證詞和其他來源，確定了犯罪嫌疑人的體貌特徵，一名身高約 160 公分、鞋碼 24 公分的女性，在犯罪時年齡在 40 多歲到50歲。被害人的丈夫高羽悟為了保留屋內所有證據，過去26年來持續支付房租，累積達2200萬日圓。

日本警視廳犯罪搜查本部指出，安福也住在名古屋，居住地距離犯罪現場直線距離只有大約 11 公里，但尚不清楚事發時他是否住在哪裡，安福在市內一家大型超市擔任店員，但當被問及過去26年的生活時，她表示，自己不去看關於這起事件的報紙和報導。但每年隨著事件發生日期的臨近，她都會變得焦慮，安福也從未向家人透露自己涉及這起事件。

搜查本部在去年進一步篩選出數百名案件尚未徹底調查的人員，並繼續進行調查，在8月找上了她，安福表示，8月份他主動接受縣警局訊問後，「做好了被捕的準備」，並對受害者感到抱歉。

報導提到，當時警方要求她提供DNA樣本，但安福拒絕，直到10月30日她才答應提供樣本，並在當天到警署自首，警方化驗後也確認安福的DNA與現場留下的血跡一致，以殺人嫌疑將其逮捕。

安福久美子與高羽悟是高中同學，兩人同屬軟式網球社團，高羽悟回憶這個女同學相當安靜，曾在情人節時送給他巧克力和告白信。

