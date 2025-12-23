名古屋亞運》女子拳擊取消57公斤級 林郁婷、吳詩儀拚搶60公斤級

名古屋亞運取消女子拳擊57公斤級，使得台灣拳手吳詩儀（右起）、林郁婷得在60公斤級相爭。（本報資料照片）

2026年名古屋亞運會女子拳擊項目取消57公斤量級，改增加75公斤級別，導致巴黎奧運57公斤量級金牌名將林郁婷，與上個月在WB年終賽拿到57公斤量級銀牌的吳詩儀，只能在60公斤量級拚搶參賽資格。而林郁婷在世界拳擊聯盟（WB）的性別檢測新制之下，能否參加國際賽仍不明朗。

巴黎奧運結束後，WB導入強制性別檢測，導致林郁婷至今尚未有出賽紀錄。教練曾自強表示，奧運結束後林郁婷就改攻60公斤量級，雖然一年多都沒有參加國際賽，但她不受影響積極訓練、備戰，至於能否參加明年亞錦賽和亞運會就得看WB的規範，以及運動部、協會如何協調安排。

中華拳協在月初舉辦明年3月蒙古烏蘭巴托亞錦賽選拔賽，林郁婷在60公斤量級選拔賽以3比2擊敗吳詩儀，取得參賽資格。中華拳協祕書長彭俊銘說，WB的規範到目前為止都還是模稜兩可，倘若至2月報名截止日前依舊如此的話，只能改由吳詩儀出賽了。

至於林郁婷的部分，彭俊銘直言恐怕要「另有安排」。此話雖未講明，但國內拳壇人士都知道，WB擺明想要用這種軟釘子方式「勸退」林郁婷，現在就看我方如何接招。