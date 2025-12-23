名古屋大學實驗室意外！清理化學藥品突爆炸 3人受傷緊急送醫

日本名古屋大學於今發生一起化學藥品爆炸意外。（翻攝自中京電視台新聞）

日本名古屋大學於今（23日）發生一起化學藥品爆炸意外。根據名古屋市消防本部消息，當地時間上午11時45分左右，位於千種區的名古屋大學校方人員緊急通報119，表示「在掃除與清理過程中，有化學藥品發生爆炸」。

綜合日媒報導，初步了解，事發當時校內人員正嘗試清理存放化學藥品的瓶罐，瓶中藥品卻因不明原因突然發生爆炸。這起意外導致現場3名人員受傷，傷勢疑似為化學藥品引起的灼傷，隨後已被緊急送往醫院救治。所幸根據消防部門回報，受傷的3人目前意識皆清楚，暫無生命危險，詳細傷勢程度仍有待進一步觀察。

現場人員指出，發生爆炸的瓶罐中裝有名為 「四氯化矽」（Silicon Tetrachloride）的化學藥品。該物質在接觸空氣中的水氣時會產生強烈反應，具有腐蝕性與刺激性。

事故發生後，消防隊已封鎖現場並展開緊急處置，以防止二次災害發生。目前相關單位正在詳細調查爆炸的確切原因，以及清理過程中的操作是否符合安全規範。

