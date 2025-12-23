名古屋大學驚傳爆炸！化學物質突炸開 3人送醫傷勢不明

日本名古屋大學驚傳爆炸！當地時間23日上午11點45分左右，消防隊接獲報案稱名古屋大學發生「化學品爆炸」，目前已知至少3人受傷被送往醫院。

名古屋大學驚傳化學物質爆炸，至少3人受傷。（圖／NNN）

據日媒報導，爆炸發生時，學生們正在清理裝有化學物質的瓶子，有3人受到爆炸波及受傷被送往醫院治療，目前傷勢不明，但據悉意識都清醒。

報導指出，當時瓶子裡裝的是一種名為「四氯化矽」的化學物質，消防人員正在現場處理後續。

