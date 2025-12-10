名古屋景點｜過年出國就去日本名古屋 一次網羅人氣行程精選
想在春節期間出國旅遊，卻還拿不定主意要去哪個日本城市嗎？不妨考慮名古屋！名古屋不僅擁有世界知名的古蹟城堡、豐富的親子景點，也有百年商店街、美食與世界遺產近在咫尺。以下精選出當地最受歡迎的幾大景點，從 名古屋城 到 大須商店街、名古屋港水族館、樂高樂園，再到相距不遠的 白川鄉合掌村，一次滿足不同旅遊需求，讓你在春節假期享受一場多采多姿的名古屋自由行！
名古屋必去景點TOP6
名古屋城｜華麗壯觀的江戶古蹟
景點亮點
歷史背景：由德川家康興建於江戶時代，至今仍保存天守閣、本丸御殿等多道城門，處處可見日本傳統建築工藝之美。
園區風光：名古屋城周邊以花草園藝聞名，春季還能欣賞櫻花綻放，四季皆有不同景致。
建築特色：天守閣上的金鯱（Kinshachi）為名古屋象徵之一，城內的漆繪、屏風等華麗裝飾更展現出當時的建築文化。
營業交通資訊：
建議搭乘名古屋市地鐵名城線至「市役所站」，步行約 5 分鐘即可抵達城門口。
地址：愛知縣名古屋市中區本丸1-1
建議先線上購買電子門票->點此購買
名古屋港水族館｜海洋生物生態的奇幻之旅
名古屋港水族館是整個愛知縣富有盛名的水族館，佔地遼闊的園區分成南、北兩館，北館主打虎鯨、海豚等鯨豚類，南館則以活在日本海到南極海之間的動物著稱，從五顏六色的多彩小魚到海龜、企鵝都能看見，且兩館都設置了許多互動區域及巨型水槽，還能親眼欣賞到動物們的表演秀，不論是情侶約會、朋友出遊，還是攜帶小孩的家庭都非常適合造訪。
營業交通資訊：
地址：愛知縣名古屋市港區港町1-3
建議先線上購買電子門票
大須商店街｜時尚購物、美食小吃一次滿足
日本各地都有著充滿當地風情的商店街，而在名古屋市的中區，就以大須商店街最受到歡迎。綿延的街道兩側都是琳瑯滿目的店家，舉凡流行服飾、藥妝店、雜貨小物、3C 電子產品、伴手禮都能找到，也不乏道地的日本料理美食與人氣小吃，從便宜又新鮮美味的生魚片丼飯、甜而不膩的日式糰子、熱騰騰的章魚燒到餅乾、米果應有盡有，絕對能同時滿足逛街購物與味蕾！
營業交通資訊：
地址：愛知縣名古屋市中區大須
大須觀音｜在喧鬧商圈中感受傳統信仰
逛完了大須商店街之後，不妨順道來一旁參拜大須觀音。大須觀音寺就位於商店街的不遠之處，最早創建於西元1324年左右，是眾多遊客與信徒參拜、拍照的熱門地點，也能買到御守護身符帶回家保平安。廟方每年都會定期舉辦祭典與市集等活動，將日本人的信仰傳統融入於生活中，並讓觀光客們得以大開眼界，親身體驗熱鬧的日式慶典文化。
地址：愛知縣名古屋市中區大須2-21-47
樂高樂園｜親子同樂的積木世界
針對帶著小孩出國玩的爸媽們、以及本身從小愛玩積木的樂高迷，不能不提的就是名古屋樂高樂園！這座主題公園就在名古屋港區內，顧名思義是以樂高為主題，廣大的園區內有迷你樂高模型城、遊樂設施以及互動活動，讓孩子與家長可以一同遊玩並體驗手作樂趣。除此之外，還有機會參觀樂高工廠，一睹樂高的製作過程，並於看完之後在園內的餐廳用餐，臨走前再選購一個平時罕見的樂高模型作為紀念品。
營業相關資訊：
地址：愛知縣名古屋市港區金城碼頭2-1
建議先購買電子票卷
白川鄉合掌村｜名古屋近郊的夢幻世界遺產
雖說白川鄉合掌村並不在名古屋市內，但距離名古屋市區相當接近，搭車只要2個小時左右即可抵達，因此有許多旅行團或自由行路線都會安排先抵達名古屋，再一路慢慢玩到合掌村，欣賞上百棟全世界絕無僅有的日式小屋。如果是在冬季時節造訪，當地政府還會舉辦點燈活動，在白雪皚皚的陪襯之下更是美得如夢似幻，想必會成為畢生難忘的珍貴回憶。
營業相關資訊：
地址：岐阜縣大野郡白川村
