名古屋港水族館白鯨懷孕了！超音波照揭曉 可愛北鼻模樣曝光

名古屋港水族館館內人氣明星白鯨「娜娜 （ナナ）」懷孕了。（翻攝自名古屋港水族館）

名古屋港水族館今（16日）捎來令人雀躍的雙重喜訊！館內人氣明星白鯨「娜娜 （ナナ）」和瓶鼻海豚「安 （アン）」都已確定懷孕。最讓館方振奮的是，白鯨娜娜若能順利產下幼鯨，將有望寫下歷史新頁，成為日本第一隻由館內出生親代繁衍的「第二代白鯨」，意義非凡。

這隻備受期待的小白鯨寶寶預計將在明年7月至8月左右與大家見面。館方公布了娜娜最新的超音波影像，儘管畫面有些模糊，但隱約可見的小生命已讓眾人充滿期待。現年18歲的白鯨娜娜，本身就是在名古屋港水族館出生，與同樣約18歲的雄性白鯨「尼科（ニコ）」自然交配成功。

爸爸尼科（ニコ）頑皮活潑。（翻攝自名古屋港水族館）

經過持續的超音波檢查與荷爾蒙監測，娜娜體內的胎兒發育狀況良好，各項數值也顯示懷孕過程相當穩定。白鯨的懷孕期通常長達14到16個月，可見娜娜為了孕育新生命付出了漫長的心力。

貼心的館方公開超音波照，還標示白鯨寶寶的眼口位置。（翻攝自名古屋港水族館）

名古屋港水族館在白鯨繁殖方面擁有豐富經驗，曾在2004年締造日本國內首次成功分娩白鯨的紀錄。目前館內除了娜娜，還有另一隻由本館成功繁殖的白鯨「未來（ミライ）」也健康成長中。

活潑的瓶鼻海豚「安」也傳出喜訊。（翻攝自名古屋港水族館）

此外，活潑的瓶鼻海豚「安」也傳出喜訊，預計將比娜娜稍早一步，於2026年5月至6月左右分娩。目前安的身體狀況一切正常，顯示其懷孕過程同樣十分順利。

館方表示： 「我們對娜娜和安的懷孕都感到非常高興和期待。這不僅是新生命的降臨，更是對我們長期致力於鯨豚類繁殖研究的一大肯定。全館上下將會投入更多心力，細心照護兩位準媽媽，確保牠們和寶寶都能健康平安。我們也誠摯邀請民眾持續給予溫暖的關注與祝福，共同迎接這些可愛的海洋小生命。」

