名古屋豐臣秀吉像「頭被砍下」！日警調查赫然是「同僚犯案」

日本名古屋市一處商店街設置的一尊豐臣秀吉塑像，今年8月被發現頭部遭砍下，警方調查後赫然發現，1名外地來出差的警察涉有重嫌，正進行調查。

豐臣秀吉塑像頭部被人弄掉。（圖／翻攝NNN）

《日本放送協會》（NHK）報導，調查人員表示，這起事件發生於8月下旬，這座以強化塑膠製成的豐臣秀吉塑像，被發現頭部被砍下，並掉落在一旁。透過監視器畫面，警方認定，一名從愛媛縣到愛知縣出差的警察，於8月19日深夜用雙手抓住頭部旋轉，造成塑像頸部折斷、頭部掉落，報導稱，這名警察當時可能喝醉酒。

此外，另有人懷疑，一名居住在名古屋市的男子，於8月23日凌晨踢了塑像的頭部，警方正在調查此案，並打算以涉嫌財產損失罪，將這2人移交檢方。愛媛縣警方表示，「我們已注意到相關報導，目前正在調查這名愛媛縣警察涉案情形，我們將根據查明的事實採取適當行動。」

報導表示，至於捐贈這尊豐臣秀吉塑像的名古屋商人時田一弘表示，「調查取得進展，讓我感到欣慰。這件事會損害整個警方的公信力，我認為這種事根本不應該發生。」

