名古屋26年前懸案破了！主婦疑想讓前暗戀對象「感受育兒辛苦」狠殺他愛妻

安福久美子時隔26年自首殺人。圖／翻攝自X

日本愛知縣名古屋市26年前曾發生一起殺人懸案，當年一名32歲的家庭主婦在家中慘遭刺殺，然而警方多年調查未果，還在2020年將此案列為懸賞案件，直到今（2025）年10月30日，現年69歲的安福久美子自首，經DNA比對確認與案發現場血跡吻合，終於將殺人兇手逮捕歸案。不過，安福事後向警方供述：「想讓高羽悟了解育兒的辛苦」，經調查研判，安福恐是想將自身處境投射到高羽悟身上，但其說法與全案始末仍待調查釐清。

名古屋主婦26年前被殺害始末

綜合日媒報導，這起殺人事件要回顧到1999年11月13日，當時32歲的家庭主婦高羽奈美子在名古屋市西區稻生町的公寓住宅內慘遭銳利刀具多次捅向頸部及身體其他部位，最終因失血過多身亡。愛知縣警方獲報後立即展開調查，當年動員約10.1萬名調查人員，並訪問超過5千名相關人士，根據早期調查、現場血跡DNA分析結果顯示，嫌犯血型為B型，年齡約40至50歲，鞋碼24公分，但始終未能確認身份，此案後來就一直成了懸案。

直到今年10月30日，現年69歲的安福久美子這天單獨前往愛知縣警西署投案自首，並配合採樣，結果DNA比對結果顯示，案發現場遺留的血跡與安福的DNA型一致，警方也在10月31日晚間正式逮捕安福。安福在被逮捕時只說了一句「沒錯，就是我」，當場認罪。

高羽奈美子慘遭殺害。圖／翻攝自X

想讓前暗戀對象了解育兒辛苦？假裝推銷員進屋殺掉人妻

報導引述警方調查指出，安福與奈美子的丈夫高羽悟是高中同學，而且都是網球社團成員，當年安福還曾寫過告白信給高羽悟，但都未收到回應。直到1999年6月，安福在參加高中社團同學會時再次遇到高羽悟，2人在聚會上聊到彼此近況，包括孩子出生、家庭狀況，沒想到5個月後安福竟殘忍殺害高羽悟的愛妻。

警方指出，由於案發現場玄關附近發現乳酸菌飲料灑落，灑出的份量與室內飲料包裝減少的份量幾乎一致，由於高羽一家並無飲用乳酸菌飲料的習慣，警方推測安福當天極有可能假扮乳酸菌飲料的推銷員進入公寓行兇，再加上安福曾向警方供述「想讓高羽悟了解育兒的辛苦」，警方研判安福可能試圖透過殺害奈美子，使高羽悟獨自承擔育兒責任。不過安福目前拒絕進一步供述，為確認其刑事責任能力，法院已在11月14日裁准安福羈押禁見。

安福久美子曾與高羽悟是高中同學。圖／翻攝自X

多年前失去幼女、和丈夫貌合神離

報導指出，安福久美子與丈夫結婚後育有3名子女，但在她行兇約10年前就失去了年幼的長女。安福當年在名古屋某公司擔任行政人員，行兇後還若無其事地繼續照顧2名兒子、正常工作；至於其丈夫當時則任職於大型汽車零件製造商，由於1980至1990年代正是汽車產業正值繁榮期。

據安福鄰居表示，安福丈夫經常出差、幾乎不在家，夫妻2人也鮮少同時出現：「我大約在2005年搬到安福女士隔壁，她當時對我說『您好，請多指教』，是一位溫和的普通太太，但我和她丈夫幾乎沒見過面，曾聽說她丈夫長期出差，也送過我們家山形的土產。回想起來，這是個很奇特的家庭，從未見過全家或夫妻同時在一起，他們總是單獨行動。」



