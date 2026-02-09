名單不夠 自民黨比例代表少拿14席

此次日本眾院選舉，日本首相、自民黨總裁高市早苗領導的自民黨大獲全勝，奪得316席，單獨跨越眾院2/3（310席）。但事實上，自民黨還因為選太好，比例代表名單卻不夠長，而少拿了14席，將這些席次拱手讓給其他政黨。

日本眾院選舉採「單一選區與比例代表並立制」，眾院共465席，其中單一選區289席、比例代表制176席。比例代表席次分配給全國11個區，當選者由在各黨比例代表名單上的排名來決定。

但候選人可以既在單一選區，又在比例區參選，亦即重複參選。而候選人若在單一選區落選，有機會「比例復活」（須在單一選區跨過10％得票門檻），這次共有749人重複參選。

這次自民黨在單一選區提名285人，比例區提名319人。結果在單一選區289席中，自民黨奪得249席，占比高達86.2％。然而，因太多重複參選的候選人在單一選區勝出，導致自民黨比例代表名單提名不足，在4個比例區合計缺少14席人選，最後在全國比例區只分配到67席，而把14席拱手讓給了其他政黨。

NHK報導，具體狀況為，在南關東區，自民黨原可取得比例代表10席，但因為名單不足6席，改由中道改革聯合獲得2席、日本維新會、國民民主黨、令和新選組及未來團隊各分得1席。

東京區，自民黨原可取得8席，但名單不足5席，由中道分走2席，國民民主黨、參政黨、未來團隊各分1席。北陸信越區，自民黨原可取得5席，但不足2席，改由中道取得2席。中國區，自民黨原可取得6席，但名單不足1席，改由維新會取得。

另外，未來團隊在近畿區塊原本可取得2席比例代表，但名單上有2名候選人在重複參選的單一選區中，未達到有效票10％的門檻，因而被從比例名單中剔除。這2席改由中道和維新會各獲得1席。