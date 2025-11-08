名單外洩！39歲韓星IG誤傳「啪啪價目表」警方介入 經紀公司切割急解約
娛樂中心／綜合報導
南韓39歲音樂劇男星金駿永（김준영）近日深陷私德爭議風暴，他憑藉《拉赫曼尼諾夫》、《莫札特傳》等舞台劇走紅，人氣正值巔峰，怎料卻因「手滑」在個人IG私帳上傳一張疑似「啪啪價目表」的截圖，內容曝光後引爆韓網炸鍋，現在警方也已正式介入調查。
事件起因於金駿永不慎於私人帳號上傳一張白紙，上面以黑筆寫滿多名女性名字及相對應金額，畫面迅速被截圖流傳。網友質疑該紙張極可能為某聲色場所的「啪啪價目表」，懷疑他涉及進出夜店或消費違法性服務，引發軒然大波。
雖然金駿永第一時間緊急刪除照片，然而已經被截圖早已延燒，韓網輿論一面倒批評他「形象全毀」。面對爭議，他所屬的經紀公司起初急忙出面滅火，強調「金駿永並未涉及任何非法行為」，但輿論未見平息。然而數日後，金駿永本人於7日親自在IG發表道歉聲明，坦承「因個人認知不足導致不當行為」，並表示「無論是否違法，都是不可推卸的錯誤，所有責任由我承擔」。雖態度誠懇卻難挽回形象。
隨著事態惡化，經紀公司態度急轉彎，宣布即日起與金駿永解除合約，並撤換他在所有音樂劇與舞台劇中的演出名單。多部原本已進入排練期的劇也被迫重新選角，讓製作單位相當頭痛。而韓國警方則已著手調查該張紙條的真實來源，並確認涉事地點是否涉及非法性交易或飯局陪酒等活動。
警方表示，目前正蒐集證據比對中，若確定違反《性交易防止法》或相關條文，金駿永將面臨刑事追訴。韓媒直言，這起事件恐將成為韓國演藝圈年末最大醜聞之一。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
