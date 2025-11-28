名單曝光！竹市幼園負責人涉體罰 名下3幼兒園+2補習班全廢照

新竹市一名幼兒園負責人因涉及體罰，名下另3家幼兒園及2家補習班遭廢照。示意圖，取自Pexels



新竹市一所幼兒園夏姓負責人因涉及體罰兒童，遭市府依法裁罰，他同時也是另3家幼兒園及2家補習班的負責人，經市府與教育部釐清後認定，已違反《幼兒教育及照顧法》與《補習及進修教育法》等，3家幼兒園及2家補習班統統廢止設立許可，夏姓負責人2年內禁止申請設立或擔任教職人員。

新竹市政府教育處今（11/28）透過新聞稿表示，新竹市私立勝成兒童課後照顧服務中心夏姓負責人因違反《兒童及少年福利與權益保障法》第81-1條規定，被認定有體罰兒童行為，市府除依法裁罰中心外，並於今年8月14日以正式處分廢止該課照中心立案，禁止該中心夏姓負責人於2年內申請設立或擔任教職人員。

廣告 廣告

教育處指出，夏姓負責人亦為私立諾貝兒幼兒園、私立丹尼爾幼兒園及私立丹尼爾關東幼兒園之負責人，經教育部今年10月30日函釋，體罰行為亦屬《幼兒教育及照顧法》第24條所列情形，應依法廢止設立許可，且不得以更換負責人方式規避相關責任。

此外，新竹市私立丹尼爾文理技藝短期補習班、勝成文理補習班亦由同一負責人設立，經市府洽請教育部釐清後認定，其行為違反《補習及進修教育法》第9條第6項規定，依同法第7項規定應予廢止立案。

教育處提到，市府已正式行文通知前述補習班及幼兒園，要求於明年2月28日前妥善完成學生安置與轉介作業，屆期將正式廢止立案。相關資訊及協助措施將由教育處另行提供，確保教保品質與學生權益不受影響；同時提醒家長留意後續公告，以便及早規劃孩子的就學安排。

針對夏姓負責人所屬機構之員工權益，教育處表示，勞工及青年處將依勞動相關法規提供協助，包括資遣費計算、未休假補償等事項，並就事業單位大量資遣情形，協助資方擬定資遣計畫及處理歇業程序中涉及的各項權益問題。就業服務中心也將向受影響員工說明失業給付申請流程，提供就業諮詢及轉介媒合等協助。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

淡江大橋路跑秒殺！中央狂挑周末辦活動 侯友宜批公路局「拗蠻」

來台掃貨20包砂糖「被當成白粉」 日本人氣蘋果糖老闆喜曬台糖大禮

中國瑞幸咖啡強勢攻台？財經網美長文分析「不容易打入」：台灣人太懂吃