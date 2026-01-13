名單曝光！食藥署確認「嬰幼兒海苔」重金屬超標 最恐怖鎘超標50倍 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內有7件嬰幼兒海苔被爆重金屬超標，食藥署今（13）日公布官方檢驗結果，除1件經查已販售完畢無庫存，6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，其中超標最嚴重的是「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」鎘超標約50倍，「MB BABY萌寶寶海苔」鉛超標約4倍。食藥署統計，截至昨日共計下架回收產品2萬5047件。

食藥署上午公布官方版檢驗結果，確認包括「BEBE貝兒純淨海苔」、「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」、「Naeiae韓國幼兒紫菜」、「MB BABY萌寶寶海苔」、「ibobomi無調味海苔片」等5款韓國進口海苔；還有「芽米寶貝100％純橄欖油海苔」、「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」等2款台灣品牌的檢驗結果。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署是協同地方衛生局進行抽驗，除1件「Naeiae韓國幼兒紫菜」經查已販售完畢無庫存，其餘6件檢驗結果重金屬鉛、鎘皆不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」，針對不符規定產品已要求業者立即啟動下架回收，截至115年1月12日，共計下架回收產品2萬5047件。

食藥署公布，此次檢驗重金屬鉛檢出範圍為0.14至0.026 mg/kg（標準為0.05 mg/kg）；鎘檢出範圍則為0.912至2.013 mg/kg（標準為0.04 mg/kg）。

劉芳銘說，超標最嚴重者，分別為「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」檢出重金屬鎘2.013 mg/kg，超標約50倍；「MB BABY萌寶寶海苔」檢出重金屬鉛0.026 mg/kg，超標約4倍。而食藥署從上周開始，為確保嬰幼兒食品衛生安全，已針對進口的嬰幼兒海苔產品採取監視查驗1個月，逐批檢驗重金屬，依查驗情形滾動式調整查驗方式，期限至2月6日止。

劉芳銘坦言，目前相關標示規範不夠周全，食藥署將蒐集各國相關規定研議規劃針對3歲以下嬰幼兒食用的食品標示「嬰幼兒食品」字樣；並與相關部會研議增列嬰幼兒貨品專屬之稅則號列，讓消費者可以清楚選擇。

食藥署提醒家長，若已購買到清單所列之疑慮產品，因現行嚴格的嬰幼兒副食品衛生標準，建議不要提供3歲以下孩童使用，並可向原購買廠商辦理退換貨。

