名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好

面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。

民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在國會，「完全沒有考慮參選台北市長」。

王世堅表示，民進黨優秀人才非常多，每個縣市「讓最強的人出來才是正確的」，王世堅也補充，大型選舉本就要推派最強人選，「不要打輸又怪兵器不好，這是不對的」。

被問到傳聞總統賴清德有意推派「院長級人選」出征北市，王世堅則是樂觀其成，一口氣點名行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜、立委莊瑞雄、吳思瑤等6人「都比自己強」；王世堅表示，上述人選都是擔任首都市長是非常恰當的選擇，應該讓最強的人儘快出線，「由首都帶領22縣市一起拚2026選戰」。

