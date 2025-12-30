名嘴不捨曹西平驟逝淚揭「生前約定」悲嘆：跟羅霈穎天堂相聚

曹西平與羅璧玲生前是多年好友。(圖／ 陳素貞攝)

資深藝人曹西平於29日深夜離世，享壽66歲，消息傳出震撼演藝圈，讓眾人難以接受，與他略有私交的名嘴狄志為，表示得知噩耗之後，一度震驚到說不出話來，回憶起兩人生前的約定，如今再也無法實現，不禁感嘆：「人生就是這樣無常」。

狄志為得知曹西平驟逝消息後，回想起他在日前地震後，曾發文寫下：「我就是坐在那裡，我不會動，一切交給老天爺安排」，如今看起來有種看淡生死的態度，令人格外感到鼻酸，回想起兩人過去常同台錄影，曹西平每次吹著哨子總能炒熱現場氛圍，加上講起話來相當有梗，跟已故藝人羅璧玲一搭一唱，堪稱是經典組合，接著強調：「每次錄影只要他們兩個在，大家都知道這集一定好看，會笑翻」。

資深藝人曹西平於29日深夜離世，享壽66歲。(圖／中時資料照)

狄志為回憶起曾PO過兒子數學成績競賽拿到冠軍的照片，曹西平在底下留言：「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」，當時他還回覆：「謝謝曹大哥，有空我們約一下去三重夜市吃宵夜」，沒想到人生無常，導致這個邀約無法實現，讓狄志為不捨表示：「曹大哥我們還沒約呢？真的還是不敢相信」。

狄志為表示當年羅霈穎突然離世，曹西平非常難過，畢竟兩人是相知相惜超過30年的好朋友，當時他還悲痛表示：「羅妹妹你等我有一天我一定來找你」，如今兩人在另外一個世界相聚，又能繼續說說笑笑，眼見演藝圈又傳出不幸消息，狄志為感嘆表示：「今年真的很不平靜，才剩下兩天就要跨年了，卻已經帶走多少你我熟悉的臉孔？讓人不勝唏噓，大家真的要好好照顧身體，珍惜每一刻，不要留下遺憾」。

