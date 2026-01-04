名嘴吹噓中國和委內瑞拉慘遭打臉! 林智群整理｢11傻大型翻車現場｣

馬杜洛被美軍逮捕，讓不少吹噓中國和委內瑞拉軍事實力的名嘴成為網上笑柄。 圖：翻攝自@AFpost

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，震驚國際。而委內瑞拉軍方斥巨資引進的中國防禦體系，也在1小時22分鐘內就癱瘓，受到各方關注。律師林智群整理了「11名」吹噓中國和委內瑞拉軍事實力而遭到打臉的名嘴們。

綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，知情人士透露馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國受審，美國司法部正式對兩人進行羈押並展開司法審判程序。川普表示，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，且全程美軍行動高效沒有任何裝備、士兵損失。

委內瑞拉耗費鉅資向中國和俄羅斯採購防衛裝備，委內瑞拉防空網的核心是中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，包括JYL-1三坐標遠程監視雷達以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達，其中中國製的JY-27雷達一直被宣傳為「匿蹤戰機剋星」，委內瑞拉軍方曾高調宣稱，該系統能有效鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機。

不過，美軍在這次行動中不僅執行精準打擊，還迅速癱瘓多處重要軍事設施，令這批「中國製」反隱形雷達形同虛設並遭輕鬆破壞，也讓不少吹噓中國和委內瑞拉軍事實力的名嘴成為網上笑柄。對此，林智群4日透過臉書「整理一下這次翻船的名嘴。」並嘲諷「中天11傻」、「大型翻車現場」。

以下為林智群列出的11位名嘴：

1.唐湘龍：「如果中國對美國說委內瑞拉是我的朋友，叫你不要動，這對美國來講，就會有很大的壓力。」

2.楊永明：「你能不能達到你把馬杜羅抓起來？⋯印巴空戰還不算中美交手，這次如果美國動手，就算是中美對決，你小小的損失，就會變成大大的挫敗。」

3.呂禮詩：「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比。」、「委內瑞拉這個JY27雷達，連F22都偵搜得到，更不用說F35了。」

4.栗正傑：「委內瑞拉有500枚防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」

5.郭正亮：「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？美國有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」

6.苑舉正：「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩。」

7.賴岳謙：「馬杜羅表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」

8.帥化民：「這次美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手！你敢不敢登陸？」、「中國給的應急，讓福特號揣揣不安啊！」

9.謝寒冰：「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了。」

10.周錫偉：「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「現在我就可以證明我中國武器贏過你美國武器了。」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」

11.介文汲：「馬杜羅他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」

最後，林智群還以「中天11傻」、「大型翻車現場」等言論，嘲諷這11位名嘴。

