名嘴喊柯文哲土城不寂寞 黃帝穎律師：黃國昌麻煩大了！

週刊報導，民眾黨主席黃國昌涉貪案，有金主向檢調承認，曾受黃請託，匯1千萬元至凱思國際，之後遭轉注資《民報》，坐實黃是凱思和《民報》的幕後掌控者。資深媒體人汪潔民直呼，金主招了喔！貪污罪七年以上，柯文哲土城不寂寞，妙不可言！黃帝穎律師則說，黃國昌麻煩大了。

汪潔民直呼，金主招了喔！貪污罪七年以上，柯文哲土城不寂寞，妙不可言！（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃帝穎律師寫道，《鏡週刊》爆黃國昌涉貪出現重大破口！傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款千萬元進凱思；黃國昌麻煩大了！

黃帝穎律師說，週刊揭發黃國昌透過人頭成立凱思國際，再輾轉投資《民報》的相關金流已被掌握，尤其他的金主到案已向檢調和盤托出當初金援黃國昌的來龍去脈，除了長年在經費上支持黃國昌的消息已在政商界傳開，就連狗仔也坦承黃國昌藏身幕後指揮調度，相關對話也被檢調掌握，黃國昌精心布局建立的防火牆恐如骨牌效應一個接一個倒下，案情也將擴大延燒。

一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫二大刑事責任，黃帝穎律師分析指出：

1.收臺雅集團200萬涉嫌不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑

臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導臺雅200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未澄清、未提告，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價。

2.指揮狗仔政治跟監，違反個資法及刑法，處五年以下徒刑

黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？黃國昌指揮狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法「非法攝錄他人非公開活動罪」、違反個資法，最重處5年徒刑。

