名嘴岑永康開講職家平衡

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名嘴岑永康十一日受邀到市府公務員人力發展中心，以自身新聞工作開講職家平衡的心得，市長黃偉哲特地探班打氣。(市府人事處提供)

（另開新視窗）

記者翁順利／台南報導

知名電視新聞主播岑永康十一日受邀至台南市政府公務人力發展中心，以自身新聞工作經驗，與市府公務員分享如何達到職家平衡、自我成長及跨域發展的心得，市長黃偉哲特別到場探班致意，並贈送蘭花瓷盤，並勉勵大家善用科技與ＡＩ，不但提高工作效率，更讓自己有更多時間經營家庭。

岑永康從新聞主播跨足節目主持、寫作等領域，展現持續學習與勇於突破的精神，他勉勵同仁把握每一次成長機會，將自我品牌經營及職家平衡理念融入工作與生活，打造兼具專業效率與人文關懷的公務團隊。

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市長黃偉哲致詞時幽默表示，歡迎「永康哥」與一百七十位中階主管交流心得，岑永康長期在高壓媒體環境下仍兼顧家庭生活的經驗，相當值得公務員們參考和效法。

黃偉哲指出，市府中階主管是推動市政的重要力量，面對工作與家庭雙重責任，建議可善用科技與ＡＩ工具提升行政效率，例如減少加班時間，將更多時間投入自我成長及家庭經營。