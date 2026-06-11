名嘴岑永康開講職家平衡
記者翁順利／台南報導
知名電視新聞主播岑永康十一日受邀至台南市政府公務人力發展中心，以自身新聞工作經驗，與市府公務員分享如何達到職家平衡、自我成長及跨域發展的心得，市長黃偉哲特別到場探班致意，並贈送蘭花瓷盤，並勉勵大家善用科技與ＡＩ，不但提高工作效率，更讓自己有更多時間經營家庭。
岑永康從新聞主播跨足節目主持、寫作等領域，展現持續學習與勇於突破的精神，他勉勵同仁把握每一次成長機會，將自我品牌經營及職家平衡理念融入工作與生活，打造兼具專業效率與人文關懷的公務團隊。
市長黃偉哲致詞時幽默表示，歡迎「永康哥」與一百七十位中階主管交流心得，岑永康長期在高壓媒體環境下仍兼顧家庭生活的經驗，相當值得公務員們參考和效法。
黃偉哲指出，市府中階主管是推動市政的重要力量，面對工作與家庭雙重責任，建議可善用科技與ＡＩ工具提升行政效率，例如減少加班時間，將更多時間投入自我成長及家庭經營。
其他人也在看
連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」 超絕望結果曝光
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
合法外掛？《英雄聯盟》新角有「100%滿血斬殺」大絕，設計師證實
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「Faker」。
日本職棒》孫易磊5局飆出6次三振 成功挺過可能的失分危機
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
71萬股東看過來！台新新光金前5月獲利348億元年增四倍
擁71萬股東的台新新光金控（2887）今（11）日公布自行結算累計1~5月稅後淨利為348.8億元，較去年同期成長432%，每股稅後淨利為1.36元，創歷史新高。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
Wi‑Fi 7不再高不可攀！「Acer Connect Ovia T360」雙頻Wi-Fi 7網狀路由器 全家飆網、追劇、打怪零延遲
家裡明明辦了高速網路，卻還是常遇到訊號死角、追劇卡頓或多人同時上網變慢的問題？隨著Wi-Fi 7時代來臨，Acer推出全新Connect Ovia T360，以親民價格帶來高速、穩定又無死角的連網體驗。
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
中職／兄弟連日無賽事！平野惠一妙語解析職棒現實：贏了就說調整得真好
台灣本週受到雨勢影響，9日和10日3場中職比賽都因此延賽，11日「龍象戰」終於能如期開打，賽前中信兄弟總教練平野惠一指出其實延賽並非壞事，也談到職棒的現實面，這段時間的調整好與否，取決於上場能不能拿下勝利。
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
撿到手機抬頭嚇瘋！失主竟掛半山腰樹上 受困3小時驚險獲救
綜合《人民日報》、《新京報》及大陸消防部門資訊，事故發生於6月4日深圳市寶安區鳳凰山亞婆髻。當地屬於尚未開發的野山，雖非正式景區，卻因擁有遼闊視野及觀景地點，吸引不少民眾前往探險、拍攝網美照。據了解，男子當天為了拍照打卡，特地爬上一塊大型觀景巨石，不料腳下...
有點意思！ 國泰金前5月累積調整後獲利已超越去年全年
今（11）日國泰金控5月獲利表現，稅後淨利140.0億元，累計稅後淨利達599.3億元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現。
打臉衛福部！金管會：癌症化療沒有納入在家住院新保單
打臉衛福部！金管會今（11）日邀及保險業者商討一日手術納保或癌症化療居家照護險等議題。金管會保險局主祕劉純斌表示，一日手術理賠尚無具體共識，至於癌症居家化療目前沒有「經驗發生率」，因此不包含在在宅急診照護新保險範圍，目前居家住險新險只有納入肺癌、尿路感染、軟組織感染等不便出門的失能病患，壽險業者研究中。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
聰明人不稀奇！黃仁勳親揭輝達徵才關鍵 點名「1人品特質」最愛
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上南韓熱門綜藝節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，節目上他大方公開輝達的徵才條件，直言「聰明的人到處都是」，他真正看重的其實是員工的「人品」，要寬容且善良。
台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零
台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，...
史上最重！酷澎害3750萬用戶個資外洩 遭開罰140億元創紀錄
韓聯社報導，根據個資委調查，酷澎因資訊安全管理不當，導致約3750萬名用戶個人資料外洩。調查指出，該公司在認證簽章金鑰管理、系統存取權限控制等基本資安措施上存在重大缺失，未能建立完善的安全管理機制，進而造成大規模個資洩漏事件。個資委10日在首爾政府大樓召開全體...
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...