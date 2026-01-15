名嘴徐嶔煌參選北市議員 邱明玉力挺：監督「同學」蔣萬安更有力

財經專家徐嶔煌15日正式宣布投入民進黨台北市第六選區（大安、文山）議員初選，更找來民進黨立委沈伯洋及多位名嘴站台助選。（邱芊攝）

財經專家徐嶔煌15日正式宣布投入民進黨台北市第六選區（大安、文山）議員初選，更找來民進黨立委沈伯洋及多位名嘴站台助選，其中名嘴邱明玉更透露，徐嶔煌與台北市長蔣萬安是大學同班同學，非常期待能見到「同學監督同學、監督更有力」的場面。

徐嶔煌表示，自己早在民國104年，時任時代力量立委黃國昌就曾透過同為時任時代力量立委的林昶佐找他選中正萬華立委，但他當時認為自己對該政黨不夠熟悉，且自認對公共事務歷練尚需時間成熟，因此並未答應。

徐嶔煌說，經過這10年歷練，自己對於公共政策、國家事務、預算審查及城市治理看法則已更加成熟，因此希望憑藉財經專業的背景投入政壇，對公共事務伸出援手。

沈伯洋表示，一聽到徐嶔煌參選的消息就決定要力挺好友，他特別讚賞徐嶔煌的口語表達能力，能將複雜的政見轉化為易懂的語言與市民溝通，此外他強調市政都跟執行面有關，且與財經環環相扣，其財經與科技專業，都對監督政府預算及優化城市治理至關重要。

沈伯洋也說，最核心的推薦理由是徐嶔煌的「正直」，徐嶔煌長期為受害者發聲，他說民意代表能否為正義挺身而出，或是在面對各方利益時能否堅持初衷都非常重要，呼籲市民支持具備專業又正義的徐嶔煌。

邱明玉則透露，畢業於政治大學外交系的徐嶔煌與蔣萬安是大學同班同學，非常期待能見到同學監督同學、監督更有力的場面。

由於綠營除了現任議員外，已有4人表態參選，包括前趙怡翔辦公室執行長劉品妡、這屆參選失利由藍改披綠袍的高揚凱及「送水哥」陳聖文，但黨內在此區將僅提名4人，現行初選機制規定現任與新人皆須參加，因此將形成「6搶4」激烈局面。

徐嶔煌也被問及參選策略，他說自己擁有財經專業與媒體實戰的獨特背景，因此將自己定位為在眾多候選人中的非典型選擇，能為地方議會注入不同的專業視野，他鮮明的個人特色就是最好的策略，他也會透過深入基層，走訪市場與公園等民眾聚集地，努力讓選民看見。

至於是否期待哪位黨內母雞幫忙站台，徐嶔煌說，誰最適合擔任母雞等策略問題，應由黨中央去思考，基層候選人的任務則專注於「讓選區知道我要參選」，將重心放在開拓地方知名度。

