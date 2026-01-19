名嘴徐嶔煌選市議員 粉絲驚喜：都在電視上看到你

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴徐嶔煌常在電視節目曝光，14日宣布投入民進黨初選，表示若通過初選將參選台北市大安文山市議員選舉，18日一早他走進通化市場、景美市場，正式展開市場走訪行動。

徐嶔煌說，當天才剛踏進市場，立刻感受到滿滿的人情味與熱情，不少鄉親一看到他就笑著說：「我都在電視上看到你，今天看到本人了！」這句話對徐嶔煌來說既溫暖，也是一份責任。

在市場裡，徐嶔煌坦言不只和大家問好聊天，也有許多鄉親和他聊財經、聊生活，而這正是他參選初衷，要把財經與數據的專業帶進市政，也帶進每一位市民的日常。

相關新聞：徐嶔煌投入綠營北市議員初選 黃益中、沈伯洋力挺

