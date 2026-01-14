名嘴挺名嘴 汪潔民陪同「台派戰鬥雞」張銘祐直興市場發紅包 在地人情味滿滿

▲財經名嘴汪潔民陪同台北市中正萬華市議員參選人、被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐，前往萬華直興市場向鄉親發送紅包袋，現場氣氛熱絡。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】今（14）日一早，財經名嘴汪潔民陪同台北市中正萬華市議員參選人、被支持者暱稱為「台派戰鬥雞」的張銘祐，前往萬華直興市場向鄉親發送紅包袋。現場氣氛熱絡，正在採買的民眾熱情回應，不少鄉親主動加油打氣，展現高度親和力與地方支持。

汪潔民表示，與張銘祐相識超過十年，無論是在政論節目的公共議題交鋒，或長期私下的深厚情誼，都清楚看見張銘祐對台灣主體意識的堅定立場。汪潔民也特別肯定，張銘祐在政論節目中始終站在第一線，敢言敢戰、為公共正義發聲，「台派戰鬥雞」的稱號正是對其行動力與立場最貼切的形容，因此毫不猶豫站出來力挺。

市場內不少攤商老闆見到汪潔民現身，紛紛主動上前握手寒暄、熱情打招呼，現場笑聲不斷，充滿濃厚的萬華人情味。活動結束後，汪潔民與張銘祐也一同品嚐在地知名米苔目，對濃郁順口的湯頭讚不絕口，隨後再到祖師廟前喝楊桃湯，對萬華道地滋味連聲稱讚。

張銘祐表示，市場是最貼近人民生活的地方，也是政治最真實的起點。「台派戰鬥雞不是口號，而是每天站在街頭、站在市場、站在鄉親身邊的行動。」他感謝汪潔民以實際行動力挺，也期盼未來持續為中正萬華打拚，讓堅持、正直與良善成為地方政治的核心價值。

