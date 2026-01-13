名嘴揭本土男星罹癌中風「沒錢住安養院」靠募款度晚景淒涼

陳玲玲揭昔日當紅本土藝人現況，令人唏噓。（圖／本報資料照片）

資深媒體人陳玲玲日前在節目中討論「藝人晚景淒涼」的現實處境，並分享親身接觸的案例。她透露，自己過去曾協助服務不少藝人，近期更遇到一名曾經非常紅的老藝人，罹癌又中風，經濟拮据，現況令人不勝唏噓。

陳玲玲在節目《新聞挖挖哇》中表示，這位藝人過去並非揮霍型人物，「他也沒有花天酒地，生活也還好，怎麼會到現在變成沒有錢？」除了太太罹患癌症，他本人也同時面臨癌症與中風的打擊。前陣子實際前往探望協助時，她相當不捨，「以前真的很紅，落差非常大。」陳玲玲低調表示，不方便透露是哪位男星，「他們好面子。」

原本安排入住安養院，但費用實在太高，最後只能作罷。陳玲玲等人也曾協助向文化部申請補助，雖然有獲得資源，但她坦言金額「真的很少」，對長期照護來說只是杯水車薪。後來一家人只好搬回家住，兒子也不得不辭掉工作，專心照顧父母，生活開銷相當吃緊，很多時候只能靠外界募款勉強支撐。

演員姜厚任表示，類似情況在演藝圈並不少見。他指出，政府對藝人的照顧有限，因此成立「演藝之家基金會」，希望以小額捐助形成互助網絡，推動「百一捐」概念——賺一百塊捐一塊。雖然單筆金額不多，但如果每個人都願意捐一點，就能對急難救助產生實際幫助。他也強調，並非所有藝人都是亂花錢，演藝圈像一座冰山，底層有許多人根本沒賺到錢，做臨時演員、小特約，收入有限，根本沒錢能存。

