名嘴揭藍白操作彈劾賴清德「3步驟」：台灣將慢性癱瘓！

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨團、民眾黨團共同召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（圖／翻攝自國民黨立院黨團臉書）

行政院長卓榮泰不副署藍白強修的財劃法，立法院國民黨及民眾黨團今（19）日在議場前召開聯合記者會，揚言提案彈劾總統賴清德。時事評論員吳靜怡揭開藍白此舉的「3步驟」，她認為，真正危險的不是彈劾本身，而是對憲政的濫用，台灣恐將進入慢性癱瘓。

吳靜怡發文表示，彈劾案最可怕的不是結果，而是其過程的輿論消耗。藍白企圖用無限次的憲政對抗，拖垮執政黨行政正當性，逼迫政治讓步，並為街頭與選舉鋪路，這不是法治操作，而是對民進黨進行一場「政治消耗戰」！只要週週有案、案案有新聞。

吳靜怡說，藍白的戰略很明確，既然行政院敢不副署三讀通過的法案，那就刻意塑造是「違憲」的輿論，藍白請監察院彈劾卓榮泰只是前菜，黃國昌早早預告，實際的目標就是賴清德，這是一個法律循環陷阱：藍白通過法案、府院拒絕執行、藍白藉此定調總統「違憲」，啟動彈劾總統。

吳靜怡分析，彈劾對於藍白來說，不是司法程序，而是政治燃料、分化民眾、持續消耗行政效能與總統威信，三個步驟考驗社會耐性：

一、企圖用「彈劾總統」製造一個「總統違憲」的政治標籤

吳靜怡直言，不論結果如何，只要藍白立委提案進入程序啟動、過半通過、新聞熱度炒作，「彈劾總統賴清德」就能被反覆貼標，並用立法院對賴清德「發傳票」來反覆消費。

二、把國會衝突升級為體制危機

吳靜怡指出，刻意將行政與立法的正常法制程序，變造為瞧不起立委、憲法災難，藉此合理化後續更激進的政治手段。

三，為街頭動員提供法律與輿論的遮羞布

吳靜怡坦言，彈劾不是藍白要的，而是成為煽動民眾上街頭的支撐點，刻意操作年改議題，讓長輩成為憤怒鳥創造世代對立。

吳靜怡也說，現在最緊張的恐怕是國防部跟各部會，藍白現在的邏輯，就是中央不執行藍白通過的《財劃法》和《公教年金案》，那為什麼要給明年的總預算？尤其是那幾千億的軍購案，這就是藍白企圖鎖住執政黨的鎖鏈。

吳靜怡強調，在野擁有獨裁者的心態，台灣社會是否能分辨制度監督與政治鬥爭的界線？如果「彈劾」被當成口號、動員工具、輿論表演，那下一個被消耗的，就不只是總統，而是對民主制度的信任。真正危險的，不是彈劾本身，而是對憲政的濫用！把憲法當成政治武器，而台灣，即將進入慢性癱瘓，人民會覺醒嗎？

