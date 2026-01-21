名嘴曝楊瓊瓔堅持選到底動機不純 國民黨笑：低級伎倆

國民黨發言人牛煦庭回應台中市長國民黨內提名相關傳聞。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨2026台中市長黨內初選，立委江啟臣、楊瓊瓔初次協調破局，專欄作家吳崑玉質疑，楊瓊瓔堅持選到底，背後一定有人撐腰；他甚至認為，江啟臣被視為對岸不樂見的人選，這也是相關角力的背景之一。國民黨發言人牛煦庭今（21日）則笑回，特定名嘴、民進黨當然希望見縫插針，縫進很多跟初選不相干的因素，但這純屬臆測，希望支持者不要對這樣的低級伎倆上當。

楊瓊瓔力拚台中市長提名，今天清晨走訪台中果菜批發市場，花費2個小時與攤商、民眾積極互動。儘管與江啟臣競爭激烈，但楊瓊瓔強調，他們兩人沒有「之爭」，他們姐弟本來就很好。

廣告 廣告

對於江啟臣的民調支持度大幅領先，楊瓊瓔卻堅持參選到底。吳崑玉在政論節目指稱，關鍵就在於國民黨主席鄭麗文的態度，且鄭麗文接任黨主席後，楊瓊瓔隨即表態要選到底，時序上的巧合，引發外界聯想。他甚至推論，鄭麗文之所以不樂見江啟臣出線，與對岸長期將江啟臣視為「親美派」有關。

牛煦庭則回應，鄭麗文已清楚表達，國民黨開大門走大路，一切依照規章辦事，他們沒有資格剝奪任何人的參選資格，大家就盡量協調，過程中，特定名嘴、民進黨當然希望見縫插針，縫進很多跟初選不相干的因素，但這純屬臆測，希望支持者不要對這樣的低級伎倆上當。

牛煦庭表示，台中的狀況就是先進行協調，真的沒辦法達成共識，才會進到正式初選程序，目前台中還在協調階段，很快會再安排候選人彼此見面再協調，至於時間要看候選人的時間，不便在此透露。

牛煦庭表示，若最後進入初選階段，還要進行領表、登記等，相關程序都會按照國民黨章辦理。新北市的狀況也是一樣，要先進入多次協調後，看有沒有完滿的結果，鄭麗文也對協調有信心，希望大家可以樂觀看待。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李四川民調大贏蘇巧慧15%! 蘇只贏「這區」 江怡臻驚呼：怎麼回事？

國民黨2026提名多縣市卡關陷焦慮 鄭麗文急喊話黨內