名嘴爆吳宗憲被嗆 張勝德駁斥

明年底宜蘭縣長選舉，「美麗島電子報」董事長吳子嘉驚爆宜蘭縣二名藍營議員上週嗆聲吳宗憲說「不會讓你選」，吳宗憲回應：「從未懼怕」（右）；議長張勝德（左）駁斥。

（記者林坤瑋資料相片）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

明年底的宜蘭縣長選舉戰火已經點燃！「美麗島電子報」董事長吳子嘉驚爆宜蘭縣兩名藍營議員上週嗆吳宗憲「你選不上」、「不要來選」、「不會讓你選」。對此，當天在場的議長張勝德出面駁斥，吳宗憲則回應，從未懼怕，更不會退縮」。

二０二六宜蘭縣藍營浮在檯面爭取提名有立委吳宗憲、議長張勝德。吳子嘉九日在「董事長開講」中指出，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開地方會議，不少黨公職代表出席，吳宗憲也受邀到場，會議期間被找到後面一個ＶＩＰ包廂，張勝德和他父親等人在裡面用餐，而吳宗憲到場時遭兩名議員奚落「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲僅點頭微笑，張勝德父子則是冷眼旁觀。

吳子嘉形容，現場情勢宛如「放狗咬人」，行為相當惡劣。不過，吳宗憲事後有向黨主席鄭麗文報告此事，基於以和為貴並未張揚，但宜蘭縣黨部內有人看不過去，呈報黨中央考紀會建議對相關人士作處分。

張勝德十日表示，國民黨宜蘭縣黨部上週二召開黨慶籌備會議，邀黨代表及幹部出席，吳宗憲也有參加，席間議員討論到宜蘭縣長選舉話題，沒人講出「不會讓你選」等語，當下他與吳一起逐桌敬酒，兩人關係是合作夥伴並非競爭對手。

吳宗憲也在臉書發文表示，當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供未來問政及爭取支持的方向。

吳宗憲強調，從事檢察官工作二十多年，面對許多窮凶惡極的罪犯，擔任立委也面對無上限的政治迫害，但他從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念一「讓民眾更好」。