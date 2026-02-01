名嘴爆料「北市議員中800萬頭獎」 他被點名急撇清：得主快自首
親綠名嘴王瑞德近日爆料，某位台北市議員中了今彩539頭獎800萬元，稅後實領640萬元，今年拚連任不愁選舉經費了。正當網友都在猜是哪位幸運兒獲獎時，國民黨台北市議員詹為元深夜突然發文，澄清自己沒有中獎，並呼籲得主快點自首別殃及無辜。
王瑞德週末（1月30日）在臉書發文稱「那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！800萬扣稅後實領640萬。他說本來還怕今年不好募款。」
由於王瑞德未指名道姓，網友靠著僅有的線索，查出1月30日第115000026期今彩539派彩結果，頭獎800萬一注獨得，由台北市信義區松山路322號「彬彬有禮彩券行」開出，推測可能是松山信義選區的議員，而松信區6名議員包含國民黨詹為元、戴錫欽、秦慧珠，以及民進黨許淑華、洪健益、張文潔。
不過詹為元昨（1月31日）發文澄清「那個…我沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！」無奈表示人生第一次發表自清聲明，竟是為了撇清中獎傳聞。網友則開玩笑稱「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑。」
