名嘴直播中突癱軟猝死！1情況身體在「最後掙扎」50歲後建議這項檢查

多明尼加資深媒體人馬里奧・烏雷尼亞（Mario Ureña），日前上直播節目時，突然喪失意識，歪倒在沙發上，震驚現場所有人。而當人們上前查看時，發現他已當場身亡，讓主持人、來賓及工作人員措手不及。醫師表示，如果有發生抽搐，可能是因血壓降低，引起抽搐休克，身體在做最後掙扎，在台灣立即送醫仍有救回機會，提醒50歲以上三高民眾，若經濟許可，健檢可加做心血管的高階電腦斷層檢查。

多明尼加名嘴直播中突然猝死

綜合外媒報導，烏雷尼亞是當地運輸業重要人物。他長期關注旅遊與交通公共議題，經常受邀上當地節目分享專業見解。12/3他參加當地電視台談話性節目，正聆聽其他來賓發言時，突然頭部歪向一側，整個人癱軟在沙發上，手中資料散落一地，讓周圍眾人瞬間驚呆。

廣告 廣告

工作人員趕緊上前查看情況，但他無法做出任何回應，節目主持人察覺有異，立刻要求團隊暫停直播，改進廣告，接著緊急將烏雷尼亞送至醫院急救，但最終仍宣告不治，初步死因判定為心臟病發，詳細原因仍未說明。

看更多：嗅覺退化是心臟病前兆！聞不到味道「冠心病」風險倍增 快吃這些刺激嗅覺

心肌梗塞或心衰竭恐導致血壓驟降 出現休克狀態

台北榮民總醫院心臟血管中心副主任張效煌指出，腦出血、腦中風、心肌梗塞或心臟衰竭，都有可能導致猝死，如果是心梗或心臟衰竭導致血壓驟降，更可能引發類似休克的抽搐症狀。腦中風發生時，血壓通常不會一下子就掉得很低，病人在失去意識時，血壓多半還維持在較正常的範圍。反之，如果是心肌梗塞或心律不整導致休克，血壓會直接低下來，較容易出現類似休克抽搐的狀況。

看更多：天才漫畫家心臟驟停變植物人，家人不放棄！腦缺氧時間是關鍵 醫曝甦醒機會

身體掙扎時可能出現抽搐現象

張效煌進一步說明，有時候血糖或血壓過低，在昏倒休克時，身體常會出現抽搐的現象，那是身體在做最後的掙扎。但腦出血或腦中風發作當下，血壓反而偏高，未必會出現抽搐的情形。若在台灣發生類似心肌梗塞或心律不整導致抽搐的狀況，張效煌認為送醫後存活的機會相對較高。

他解釋，台灣各大醫學中心或醫院距離都不會太遠，而且救護車上配備AED，有EMT人員可以即時急救，因此院外心跳停止（OHCA）病人被救回來的機率，要比許多國家都來得高。

猝死新聞觸目驚心提醒注重保健

張效煌坦言，在網路發達的時代，類似公眾人物猝死的新聞，的確令人震撼和觸目驚心，就像當年歌手郭金發在唱歌時突然往後倒下，就沒了生命跡象。但這些案例也提醒民眾，50歲以後要特別注意身體保養，留意是否有三高問題，這才是這類新聞報導背後，真正想傳達的意義。

看更多：鄭則仕暴瘦恐有健康隱憂！糖尿病減重少做1事 骨折風險激增44%

一般健檢項目不足以檢查心血管疾病

對於一般健檢是否足以檢查出心血管疾病，張效煌直言「遠遠不夠」。他舉例，一般健檢可能只有做心臟超音波或心電圖，但光是一張心電圖或X光片，價格250元，就能偵測出狹心症的風險，未免也太便宜了。

建議50歲以上三高或有家族史者諮詢醫師

張效煌建議，如果經濟能力許可，50歲以上若有三高或心血管疾病家族史，可以諮詢醫師安排更進一步的檢查，例如1152切的電腦斷層等，能提供更清楚的影像，檢查是否有狹心症的問題。此外，也可以透過心肌梗塞量表試算表，輸入年齡、血壓、血糖、膽固醇數值以及家族史等資訊，推估10年後罹患心肌梗塞的風險有多高。

看更多：30歲就能預測10年內奪命風險！1方法控三高 超過5成血壓改善

◎ 圖片來源／翻攝自X @Libre_Prensa_

◎ 諮詢專家／張效煌醫師

更多健康2.0報導

老蕭岳父75歲逝！中風後患吸入性肺炎 醫曝長輩5大照護重點快學

醫病比嚴重失衡！經濟部開辦全台唯一「智慧醫療AI專班」畢業即就業

黴菌不是沒吃到就好！睡飽還是累、過敏、腦霧 可能都是「這毒素」搞鬼



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章