名嘴看F4缺1風波 勸朱孝天早點明白「什麼該閉嘴」

因《流星花園》組成的男團F4的復出話題最近被熱議，未料最後因為朱孝天不答應相信音樂提出的3要求，在最新MV中確定「F4缺1」。對此，名嘴狄志為指出，這件事本來可以好聚好散，最終卻變得有點難堪，「這整起事件，不只是一個團體合體的糾紛，更像是一面鏡子，讓我們能反思在你的群體、團隊、職場、甚至朋友圈裡，你懂得『什麼該說、什麼該閉嘴』嗎？」

對於朱孝天最近在影片中直指F4合體失敗原因，狄志為說，朱孝天選擇開口，值得稱讚的是一種「敢言」，但問題不再於他敢不敢說，而是說了什麼、選擇怎麼說，「真正的舞台，不只是給你說真話的地方，而是看你能不能在真話與合作之間找到分寸」；若說出口的都是火藥味，讓對方無法回應，就算說的是真話，也會被外界視為「不可控」。

狄志為指出，F4代表的懷舊風潮，並非個人英雄主義就可撐起，而是一種集體記憶和團體的和諧，「當你在粉絲面前，把那段記憶打碎重說，講出的是你的委屈，但公司看到的，是你無法控制、無法協調的那一面」，朱孝天本來可以選擇體面告別，但說出的內容將遺憾變成對立，反而將最後的情面抹煞，也消磨了雙方的信任度，因為對方很難相信「他不會在下一場又說更多。」

最後，狄志為強調：「朱孝天並沒有輸給別人，而是一次次在鏡頭前，把能挽回的空間講沒了，輸給了自己」，並忘了反思：「你在意的是自己說得有多真，還是整個團隊能不能一起站穩？」，當F4變成商業運作、記憶IP、舞台回歸，更重要的不是某個個體的言論，而是「團體共同的節奏」。網友對此回應：「如果他真的想正式談合作合約，應該直接與相信音樂洽談才對，開直播形同嗆聲」、「在網路上看到一個形容覺得很貼切：他以為他是釘子戶，沒想到建商直接繞過他」。

