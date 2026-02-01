名嘴稱有台北市議員中頭獎 洪健益澄清城市傳說

（中央社記者黃麗芸台北1日電）名嘴王瑞德稱有台北市議員中了今彩539的頭獎新台幣800萬元。各界熱議緊追中獎人，市議員洪健益今天還原現場情況，澄清說「我沒有中」，也謝謝過年前的有趣「城市傳說」。

王瑞德近日在臉書發文表示，有台北市議員請他喝珍奶，原因竟是中了今彩539頭獎800萬元，扣稅後可實領640萬元，引發關注。國民黨市議員詹為元和柳采葳陸續發文澄清非中獎者，還打趣說請中獎議員快自首。

民進黨市議員洪健益上午出席松山慈惠堂「2026年台北母娘文化季－冬令救濟活動」，媒體聯訪詢問是否為中獎者，他表示，當天上節目時請在座者喝飲料，期間眾人詢問請客原因，他回說「我中樂透彩啊！」未料引發對方驚呼並詢問中什麼獎，自己才又回答「我中今彩539」。

洪健益說，現場名嘴鍾年晃也接著說，「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元」，他當然順勢說「對對對對對對對」。沒想到造成這樣的誤會，過年期間開玩笑，也謝謝王瑞德看得起他。

他澄清說，「真的，我沒有中，不要再說我中了」，因為辦公室助理及家人都跟他要紅包，再次澄清自己沒有中獎，也謝謝這個「城市傳說」，真的是有趣，過年應景也祝大家馬年行大運、發大財。（編輯：陳清芳）1150201