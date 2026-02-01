名嘴稱有台北市議員中頭獎 詹為元、柳采葳忙澄清

（中央社記者黃麗芸台北1日電）名嘴王瑞德近日表示，有台北市議員請他喝珍奶，原因竟是中了今彩539頭獎800萬元，引發各界熱議。包括議員詹為元和柳采葳近2天都發文澄清，還打趣說請中獎議員快自首。

王瑞德近2天陸續在臉書發文表示，最近有名台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來對方不小心中了今彩539頭獎，獎金新台幣800萬元扣稅後，可實領640萬元，中獎者還說本來還怕今年不好募款。

由於此文引發各界熱議，王瑞德說，就連其他台北市議員們都向他詢問是誰中獎，雖未公布答案，但他說「希望我也有機會」。

廣告 廣告

有網友追查開獎資訊，研判應是信義區的某間彩券行開出頭獎。國民黨市議員詹為元昨天緊急在臉書發文澄清，自己沒有中頭獎，還是被採訪沒中獎的心情，打趣「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！！！」

緊接著，國民黨市議員柳采葳今天也在媒體群組發文說，自己在此澄清，絕對不是她，雖然也很想中獎，但可惜她沒有這個運氣，雖然她的確有在電視台請大家吃雞排，但原因是和主持人打賭輸了，才請大家吃雞排，並非珍奶。

柳采葳表示，外傳中山區1月18日有民眾一注獨得頭獎，也真的不是她，很開心自己選區這麼有福氣，但她每天戰戰兢兢、兢兢業業努力耕耘基層，近日也忙著年節發春聯，若真的有中頭獎，一定會跟大家報告。（編輯：張銘坤）1150201