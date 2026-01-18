名嘴突PO文「老天爺不要開玩笑」憂兒病況親吐當父母心情

名嘴狄志為。（圖／狄志為臉書）

名嘴狄志為針對時事議題精闢分析，成為許多談話性節目力邀嘉賓，常在社群跟粉絲分享私下日常的他，稍早突然PO文：「老天爺你不要開玩笑了」，更強調自己當下的心情就像天空一樣灰，讓網友紛紛留言關切。

狄志為PO文一開頭就強調：「老天爺你不要開玩笑了」，讓不少人好奇究竟發生何事，只見他附上兒子戴著口罩，坐在課桌椅前面念書的照片，接著道出始末：「今天是最重要的大考科目考試，昨晚竟發燒，到目前為止還沒退下來」，看的出來相當擔心兒子狀況，不禁感嘆：「當父母要面臨的考驗實在太多了」。

狄志為表示相當擔憂兒子病況，但也知道要保持正向態度，往好的方面去想，才能夠當兒子最堅強的後盾，好在同學的母親，緊急買到散熱貼，又助於減緩目前的症狀，接著隔空向兒子喊話：「加油，撐過去，這是考驗，我們一起面對喔」。

眼見狄志為身為父親對兒子的掛念心情，讓網友紛紛留言打氣：「加油喔，心中念著我一定可以」、「祝福一切平安順利」、「一定會平安無事的」、「神明會保佑的」、「老天爺真的不應該在這樣的重大日子開玩笑」、「同樣身為學測考生的陪考家長，我完全能夠體會你的心情」、「絕對沒有問題，正常發揮就可以了」。

