名嘴羅友志悲痛發文 父親離開人世來不及和解

〔記者林南谷／台北報導〕資深媒體人、有「台客名嘴」封號的羅友志，今(2)日一早沉痛在臉書發文，透露父親，在上個月30日凌晨走了，享壽81歲。

羅友志透露，家人決定讓父親在家裡過年，元宵節後再送他最後一程；他說，自己其實跟父親的關係並不好，雖然在去年已經在心裡漸漸跟父親和解了，「但是，他的離開，在那一刻，卻讓以為『我應該不會掉一滴眼淚』的妄想，狠狠打了一巴掌」，羅友志哭的跟小孩子一樣，因為和父親來不及完整和解。

原來，羅友志遵守長子有「守夜」義務，他說：「每個晚上，我都會跟他對話…讓幾年來，因為誤會的偏執、內耗，無法溝通的無力感，趁他『沒辦法說話』，好好跟自己對話。」他最後要粉絲網友別擔心他，「我很好，請大家寬心。」

