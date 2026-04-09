名嘴許維智稱徐巧芯「破格」 被認定評論政治議題不起訴
〔記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導〕名嘴許維智去年7月26日在「三立inews」節目上，評論徐巧芯雖挺過大罷免，但事後發言態度狂妄，不適任立委，以國語稱徐「破格」。徐巧芯認為人格受損，且影響其婚姻家庭，提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定許男當時是針對公義的政治議題進行綜合性評論，難認定有損及徐的社會及人格名譽，予以不起訴處分。
徐巧芯提告指稱，許維智在YouTube的「三立inews」節目上，以台語說「徐巧芯這種女人、男人若娶到這種女人、這就叫『破格』(國語)」等語，認為該內容是指婦人行為不檢點，針對私人事項不實指摘，已侮辱自己人格，因此提出公然侮辱、誹謗罪告訴。
許維智應訊時否認犯行，並向檢察官表示國語的「破格」是正面意思，有破格晉升、錄取之意，台語方為「失格」、「不適任」。當時是主持人播放徐巧芯對記者媒體喊話的畫面，並詢問自己對罷免案結果想法，才會以台語回應稱徐雖挺過罷免案，但事後發言態度狂妄，不適任立委，在明知「破格」以台語來說有失格、不適任之意，決定選擇以國語反諷。此外，「破格」以台語來說，並無「不檢點」之意，反觀徐巧芯過去比中指、海巡評論他的人的種種行為，並未看過這樣的民意代表。
檢察官調閱教育部台灣台語常用詞典，其內容顯示，「破格」是指八敗命、掃把星，形容人在命理上有缺陷，常常把事情搞砸，與國語所稱不同，但並未針對婦德部分評斷。
且勘驗節目影片發現，許姓被告在主持人請其發表意見時，以台語表示徐於大罷免案中獲勝，卻「贏筊又要贏話」，並評論食無三把蕹菜，就欲上西天(諷刺人不肯腳踏實地，妄想一步登天)，再稱台灣男人娶到這種女人就是「破格」(此二字為國語)，並稱用台語來說就很難聽。
檢察官認為，這些話理性的閱聽大眾來看，可以理解成許對徐在立委身分及工作上、罷免案的表現，進行相關公益政治議題進行綜合性評論，屬言論自由保障範疇，難認定損及徐巧芯的社會及人格名譽，認定罪嫌不足，予以許維智不起訴處分。
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