名嘴諷民防手冊被丟棄廢紙箱 林飛帆反擊！

▲林飛帆說，謝寒冰2020年才說要發放，「我不知道哪一個才是他的意見」。（圖／林飛帆臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部花費逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》日前展開家戶普發作業，不過，媒體人謝寒冰卻PO出一張廢紙箱出現多本「全民安全指引」的照片，大酸「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」對此，國安會副祕書長林飛帆今（21）日酸說，謝寒冰2020年才說要發放，「我不知道哪一個才是他的意見」。

林飛帆今視察手冊發放情形，被媒體問到，謝寒冰稱他朋友發現家裡樓下廢紙箱裡丟著《台灣全民安全指引》一事時表示，他前幾天才看到網路上有人提到謝寒冰在2020年的一段影片，說要希望政府發放相關的安全指引給民眾，「我不知道哪一個才是他的意見」。

此外，國民黨前發言人李明璇稱，手冊中的第19頁「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」她覺得很好笑，更稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是」。

對此，林飛帆回應，該概念在很多國家的全民防衛手冊中都有出現，如瑞典1943年起至去年底，每一版的手冊核心概念就是「瑞典不會投降」，瑞典經歷過蘇聯時期各項的威脅挑戰，甚至是冷戰期間等，瑞典一直在告訴他們國民，一旦遇到軍事侵略的威脅時，「瑞典人不會放棄抵抗」，因此我國的民防手冊中將這段話放進去，也是接軌國際，同時象徵台灣人民有非常強的自我保護決心。

林飛帆提到，這幾天看到友盟國家，紛紛對台灣全民安全指引表達支持，包含芬蘭駐台代表處、德國在台協會皆紛紛分享與、轉發，就連美方AIT也在緊急應變網站中，放入手冊的英文版連結，提供給在台的美國居民。

林飛帆進一步說，法國政府昨天正式公布全民安全指引手冊，法國政府也在討論是否透過普發方式，讓他們每一位國人取得相關資訊，「這是國際都在做的事」。

林飛帆說，至於前國民黨發言人提到「不投降不是政府的責任」，他並不知道在影射或代表什麼意義，「我們是希望全民都有充分資訊，知道危機發生時，不管是天災地變或極端情況，我們要如何保護自己、協助身旁的彼此」。

