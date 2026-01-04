即時中心／徐子為報導



美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判，消息一出引發國際關注。不過，名嘴謝韓冰在政論節目上「鐵口直斷」稱「美國不敢打委內瑞拉」發言片段也被網友挖出來，嘲笑他預言「大翻車」。





謝韓冰在《中天新聞》政論節目表示，他個人是覺得，這些手法看起來還是川普的老套，就是極限施壓，就是不斷的給你增加壓力，讓你覺得「我真的要打你」因為他已經在外海搞了好幾個月，然後現在又直接連空域我都全把你禁掉，威脅所有接近這空域我都要打你。馬杜洛如果挺不下去，那川普就贏了。



不過謝韓冰反問，可是如果馬杜羅繼續挺呢?他繼續挺，請問一下川普真的會進軍嗎？川普跟范斯（美國副總統）都一直不斷強調，他們執政期間，美國絕對不會陷入一場陷入泥淖戰爭，這種長期戰爭美國是絕對不打；那你要知道委內瑞拉根本不是小國，他有90萬平方公里，他比烏克蘭還大，雖然人口不多隻有2000多萬，但那個地方很多叢林啊地形崎嶇，你要打他不是這麼容易啦，話鋒一轉，謝再反指美國，現在經濟狀況並不好，他國內很多問題需要解決，明（2026）年馬上要期中選舉，他如果在這邊陷入一場戰爭的泥淖，請問一下川普怎麼脫身，所以我不認為他真的會去打。



對此，網友紛紛嘲諷「這種媒體，請這種程度的名嘴，分析國際局勢100%完全錯誤，完全相反，還繼續相信這種媒體的，醒醒吧阿鬼」、「寒冰被寒冰掌打臉

不用謝」、「這個巴掌打得好響」、「之前伊朗就翻車了」。



另外，在美國空襲委國並捕獲馬杜洛夫婦後，謝韓冰至今尚未於社群發表任何看法。

原文出處：快新聞／名嘴謝韓冰鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」 網笑翻：巴掌打得好響

