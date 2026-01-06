名嘴賴岳謙奉勸「學馬杜洛用華為手機」防美國竊聽...林修民直言「越反美越不該使用華為」：沒有法治精神「怎知不會出賣資料」？

美軍近日發動境外突襲行動，逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。事後，中國網友翻出馬杜洛是華為「鐵粉」，曾多次在公開場合展示其使用的華為手機，並大大讚賞華為手機是他用過的最安全的手機，不會受到任何國家的干擾或竊聽，「即使是美國人也無法竊聽」。對此，科技專欄作家林修民今（6日）於電談節目《新聞放鞭炮》與臉書發文直指，「越反美，越不應該用華為的手機」。

林修民提及，馬杜洛先前曾在記者會譴責美國政府試圖通過軍事手段，對委內瑞拉極限施壓，還秀出他使用的華為手機，稱其是世界上最好的手機，「美國佬也竊聽不了」。

不僅如此，台灣名嘴賴岳謙也說，用了華為手機，美國就竊聽不到，「美國很生氣，美國就說你影響我的國家安全」。賴岳謙稱，「奉勸190幾個國家趕快換華為，你就可以保護住你的國家安全」。

對此，林修民說，「坦白講，這兩個說愛用華為手機的都是外行人，特別是馬杜洛，對於手機與中國人的了解完全外行，難怪會被抓」。林修民直言，「你越反美越不應該用華為的手機」。

林修民說明，華為與iPhone不是只有裡面主晶片與作業系統的不同而已，「更重要是背後基礎建設管理所呈現法治與人治的精神」。他表示，手機裡面的資料，除了作業系統管理以外，「使用的公司品牌從技術上也可以存取你的資料」。

因此，林修民指出，法治跟人治的管理很重要，「對中國華為這種公司而言，他根本就沒有法治的精神，你怎麼知道他不會因為一點蠅頭小利就出賣你個人的資料給美國？」他直呼，「特別是華為很多的工程師，都擁有美國的綠卡或者是美國國籍」。

林修民說，蘋果的工程師受美國嚴格的隱私個人資料保護訓練，除了長期成長環境是受法治教育以外，「美國政府對於個人隱私法律的保護，也比中國還要周全太多」。他舉例，國民黨立委賴士葆在美軍逮捕馬杜洛後，公開譴責美國、表態反美，「但是他的女兒一樣快快樂樂的在美國生活」。

林修民指出，無論賴士葆怎樣在台灣聲嘶力竭的咒罵美國，「完全不會影響他的女兒幸福美滿的在美國生活」。他續指，除賴士葆外，國民黨一堆在台灣反美的高官，其親屬、家人一樣在美國，拼命抱美國的大腿，「iPhone有這麼好的法治保障不用嗎？」最後，林修民嘲諷，「中天11翻車名嘴不考慮改用iPhone嗎？」

（圖片來源：新聞放鞭炮、微博）

