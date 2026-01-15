名嘴轉戰政壇 周軒回憶他是「來真的」

即時中心／張英傑報導

財經專家徐嶔煌昨（14）日正式宣布投入民進黨台北市大安文山區市議員初選，今（15）日還邀請民進黨立委沈伯洋等人站台，政治企圖心相當明顯。對此，政治工作者周軒今（15）日在社群平台發文表示，他曾經被徐嶔煌拉到一旁講，「欸，我跟你講，我要參加民進黨議員初選」，起初以為徐嶔煌是在開玩笑，但是聽完徐嶔煌的規劃，越聽越覺得，「哇，嶔煌這次來真的欸。」





周軒回憶，很早以前當他看政論節目的時候，就注意到這位論述超強，可以把複雜的概念用一句句淺顯易懂的話說到讓觀眾聽懂的「名嘴」，真的是有夠厲害的。後來他才知道，原來徐嶔煌的學經歷也很狂，政大外交系畢業，半導體總經理室資深經理，媒體總編輯，這些經歷放在一般民間企業，都是一等一搶手的人才。

接著，周軒指出，最佩服的是，就算徐嶔煌在這一行已經是老手，但是，他上節目前還是紮紮實實的讀資料，整理表格，為的就是在那短短的一小時內，把最複雜的觀念，用最平易近人的語言，說給大家聽，「這就是專業，這就是認真」。

最後，周軒說，當有幸在節目上跟徐嶔煌同台的時候，都偷偷的在觀察他的論述技巧，然後發現自己還有很多要跟他學習的。

原文出處：快新聞／名嘴轉戰政壇 周軒回憶徐嶔煌是「來真的」

